العروبة يقسو على الظفرة بثلاثية في كأس الرابطة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حقق العروبة فوزا مستحقا على ضيفه الظفرة بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء اليوم ضمن منافسات تحديد المراكز من التاسع وحتى الـ14 لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم. وسجل للعروبة سعد عبيد «27»، وكينجسلاي «37» و«95». وجاءت البداية لمصلحة الظفرة، الذي لم يستغل أفضليته لإدراك التقدم رغم أكثر من فرصة سنحت للسنغالي ماخيتي ديوب، لم يُحسن استغلالها.

وانتقلت الأفضلية لمصلحة العروبة الذي بسط سيطرته على المباراة، ونجح سعد عبيد، في استغلال خطأ للحارس خالد السناني، ليتقدم للعروبة. ومنح الهدف العروبة دفعة معنوية، فتمكن من إضافة الثاني بعد سلسلة هجمات متتالية، ترجم إحداها كينجسلاي بتسديدة صاروخية استقرت على يمين حارس الظفرة، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

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