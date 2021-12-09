بني ياس يقلب الخسارة إلى فوز أمام خورفكان في كأس الرابطة

المصدر: محمد فاضل – خورفكان

فاز بني ياس على خورفكان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي اقيمت مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي بنادي خورفكان ضمن منافسات تحديد المراكز في كأس رابطة المحترفين(9-14).

وسجل خورفكان هدفه الاول عن طريق البرازيلي دوغلاس بعد انفراده بالمرمى مستفيدا من مناولة وصلته من مواطنه باولينهو نجح بهز الشباك في الدقيقة 43 منهيا الشوط الاول بتقدمه بهدف نظيف، قبل ان يعود بني ياس ويقلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، عندما سجل التعادل عن طريق سهيل النوبي، بعد ان اكمل كرة عرضية وصلته من البرازيلي جواو فيكتور في الدقيقة 50، وعاد بني ياس وسجل هدفه الثاني عن طريق احمد ابو ناموس مستفيدا من كرة جميلة وصلته من خمينيز في الدقيقة 60.

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