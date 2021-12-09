3 مباريات في مرحلة «الترضية» لكأس رابطة المحترفين اليوم

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يبحث فريق الإمارات عن الفوز الرابع في بطولة كأس رابطة المحترفين، عندما يستضيف الشارقة عند الساعة 18:00 من مساء اليوم على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة.

ونجح «الصقور» في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية، ليتصدر بذلك مباريات تحديد مراكز الترضية من التاسع إلى الـ14، إذ تغلب على العروبة وخورفكان وبني ياس، ما يعطيه الأفضلية في البطولة حتى الآن، للحصول على المركز التاسع وكسب معنويات عالية قبل استئناف دوري أدنوك للمحترفين، التي لم يحقق فيها أي فوز في البطولة حتى الآن.

أما الشارقة فقد نجح في تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، ويبحث اليوم عن الفوز لانتزاع الصدارة من «الصقور» والمنافسة على المركز التاسع.

ويستقبل العروبة الطامح إلى كسب مزيد من المعنويات والثقة، قبل استئناف بطولة الدوري، حينما يلتقي الظفرة عند السادسة من مساء اليوم.

ولم يتمكن العروبة من تحقيق أي فوز له في البطولة، إذ اكتفى بالتعادل مع بني ياس 2-2، وأمام الشارقة 1-1، وخسر من الإمارات بهدف دون رد.

ولاتبدو وضعية الظفرة بأفضل حال من العروبة، إذ يملك ثلاث نقاط من فوز واحد، على بني ياس 3-2، وخسر من الشارقة بنتيجة كبيرة، 1-4، ومن خورفكان 1-2.

ويستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي لقاء خورفكان مع بني ياس عند الساعة 8:15، ويتطلع الفريقان لتحقيق نتيجة الفوز لتحسين مركزيهما في البطولة، إذ يمتلك خورفكان ثلاث نقاط فقط، ويحتل حالياً المركز 11، فيما يملك بني ياس نقطة واحدة في المركز الأخير.

ويعول الفريقان على المباراة، لتكون محطة مهمة استعدادا لخوض مباريات دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، اذ سيلعب خورفكان مع الوصل وبني ياس مع الإمارات، وكان خورفكان قد فاز على الظفرة 2-1، بينما تعادل بني ياس مع العروبة 2-2 في مواجهات الجولة الماضية.وكانت رابطة المحترفين قد أجرت تعديلات كبيرة على نظام مسابقة كأس المحترفين هذا العام، إذ قررت الرابطة إقامة دوري من دور واحد للفرق التي ودّعت البطولة من الدور الأول لتحديد المراكز من التاسع إلى الـ14، التي يتنافس عليها فرق: الشارقة وخورفكان والعروبة والظفرة وبني ياس والإمارات.

فيما ستقام مباريات دور الربع النهائي بين ثمانية فرق، إذ يلعب الخاسرون من تلك المرحلة دوري من دور واحد لتحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويلتقي في تلك المرحلة الجزيرة مع اتحاد كلباء، والنصر مع الوحدة، وشباب الأهلي مع عجمان، والعين مع الوصل، وتقام تلك المباريات 16 و17 الجاري.

وعلى صعيد مباراتي نصف النهائي، سيلتقي الخاسران في مباراتين لتحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يقام النهائي من مباراة واحدة، يلتقي فيها الفائزان من مباراتي نصف النهائي.

• «الصقور» يتقدم ترتيب مراكز الترضية في كأس الرابطة.

• «الملك» حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة.

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