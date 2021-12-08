الشامسي: إصابة سلطان في مباراة العين واتحاد جدة ليست مزعجة

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أكد مدير فريق العين، أحمد الشامسي، أن المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، فضّل إراحة الرباعي، محمد أحمد ويحيى نادر وأحمد برمان ومحمد عباس، في مواجهة اتحاد جدة السعودي الودية، أول من أمس، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في ختام معسكر الفريق الداخلي بدبي، برغم عودتهم للمشاركة في التدريبات الجماعية، بصورة اعتيادية، للاطمئنان على بلوغهم درجة الجاهزية المطلوبة.

وحول مردود الفريق في مواجهة الاتحاد السعودي، قال الشامسي للموقع الرسمي لنادي العين: «في اعتقادي أن الجهازين الفنيين لمتصدري الدوريين الإماراتي والسعودي، العين والاتحاد، خرجا بالمكاسب المرجوة من مباراتهما الودية، التي جاءت قوية، وأظهر خلالها اللاعبون حضوراً جيداً، ومن أبرز مكاسب العين حرص المدرب سيرجي ريبروف على منح الفرصة للاعبي الفريق الشباب، الذين استدعاهم أخيراً من الفريق الرديف، لمنحهم الثقة، لأن الوجود في مثل تلك النوعية من المباريات القوية، وإن كانت ودية، تعزز من دوافعهم وثقتهم بأنفسهم بكل تأكيد».

وحول الإصابة التي تعرض لها سلطان الشامسي، في الدقائق الأولى من مباراة الاتحاد السعودي، قال: «سلطان الشامسي تعرض لإصابة بسيطة في العضلة، وهي ليست مزعجة، بحسب التقارير الأولية من طبيب الفريق، غير أن الجهاز الفني فضّل على إثرها إراحة اللاعب، الذي من المقرر أن يخضع للفحوص الطبية اللازمة، وعلى ضوئها سيحدد الطبيب المعالج وضع الإصابة وفترة العلاج المطلوبة قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية إلى جانب زملائه بالفريق».

وعن برنامج الفريق، قال: «خضع الفريق لراحة 24 ساعة، بعد انقضاء فترة المعسكر الداخلي، على أن يعود إلى التدريبات في استاد خليفة بن زايد، مساء اليوم، ومن المقرر أن يخوض مباراة ودية السبت المقبل، قبل مواجهة الوصل في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين».

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