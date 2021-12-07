منتخب الأردن يرافق المغرب إلى ربع نهائي كأس العرب

المصدر: الإمارات اليوم

حجز المنتخب الأردني اليوم بطاقة ربع النهائي في كأس العرب، وذلك بعد الفوز على نظيره منتخب فلسطين 5-1 في ختام الدور الأول للمجموعة الثالثة، والتي شهدت أيضا في مباراة ثانية فوز المنتخب المغربي على الأخضر السعودي 1-0.

وبهذه النتيجة رافق الاردن المنتخب المغربي إلى ربع النهائي، بانتظار التعرف على منافسيهما عقب نهاية مباراة المنتخبين المصري والجزائري المتنافسين على صدارة المجموعة الرابعة.

وكان الأردن سجل هدفين في الشوط الأول، حيث تقدم في الدقيقة 9 من خلال ركلة جزاء سجلها بهاء عبدالرحمن، ثم عزز النتيجة حمزة الدردور في الدقيقة 23، قبل أن يقلص تامر صيام الفارق لفلسطين في الدقيقة 43. واستمر الأردن في التسجيل بالشوط الثاني، حيث أضاف محمود مرضي الثالث، ثم الرابع من يزن النعيمات، قبل أن يختم على الخماسية النعيمات نفسه في الدقيقة 90.

في المقابل سجل هدف المنتخب المغربي في شباك الأخضر السعودي، كريم بركاوي من خلال ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

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