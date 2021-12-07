عجمان يستهدف خوض مباراة ودية مع فريق سعودي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

ينتظر مسؤولو نادي عجمان وصول أندية الاتحاد والاتفاق والفيصلي السعودية إلى الدولة، لإقامة معسكرات داخلية للاتفاق على خوض مباراة ودية مع أحدها، استعداداً لاستئناف مسابقة دوري أدنوك للمحترفين، بحسب ما أكد مدير الفريق، محمد حسين.

وقال حسين لـ«الإمارات اليوم»: «نأمل أن نوفق في التوصل لاتفاق مع أحد تلك الأندية للعب معها، إذ حاولنا خلال الأيام الماضية الاتفاق مع أحد الفرق المحلية على خوض مباراة ودية خلال هذا الأسبوع، لكن تلك المحاولات لم تُعزز بالنجاح، لارتباط بعض الأندية بخوض مباريات كأس المحترفين، وعدم رغبة الجهاز الفني لعجمان باللعب مع الفرق التي لم نلتق معها في بطولة الدوري».

وأضاف: «من المهم جداً أن نخوض مباراة ودية للحفاظ على نسق المباريات بالنسبة للاعبين، وعدم الاكتفاء بخوض التدريبات بشكل يومي فقط، ومحاولة تجهيز مجموعة من اللاعبين، نظراً لأن الفترة التي ستعقب استئناف بطولة الدوري، ستكون مضغوطة بشكل كبير، ومن الضروري تجهيز كل اللاعبين في الفريق لمواجهة أي ظروف قد تنتج عن غياب البعض منهم».

وأشار: «عجمان حتى الآن يتدرب بشكل مُكتمل الصفوف، باستثناء غياب حسين عبدالرحمن بداعي الإصابة، ويتم حالياً تجهيزه، بجانب اللاعب المغربي فراس بالعربي الموجود حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كأس العرب».

ويوجد عجمان في المركز الثامن في قائمة ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 14 نقطة، بعد مرور 10 جولات، ويلتقي مع الوصل في الجولة 11 في الـ25 من الشهر الجاري.

وحول ما إذا كان عجمان يرغب في ضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أكد محمد حسين أن «هذا الملف مُغلق تماماً في تلك الفترة، ولا يوجد لدينا أي تفكير في استقطاب لاعبين جدد، لأن الفريق لا يُعاني أي نقص يدفعنا للتفكير بشكل مبكر في استقدام عناصر جديد».

وأوضح: «باعتقادي أن إدارة النادي ستجتمع بالمدرب الصربي غوران في نهاية الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين، لمناقشة ما إذا كان بحاجة للاعبين جدد أم لا، وهذا هو منهجية العمل الدائمة داخل النادي، بالاجتماع مع المدرب في بداية مرحلة الانتقالات الشتوية وفي نهاية الموسم، لاستعراض كل الملفات التي تخص الفريق، ومحاولة استقدام العناصر التي تُفيد الفريق وتقويه».

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