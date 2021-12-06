6 متغيّرات في دوري «الهواة».. أبرزها صدارة العربي ووصافة دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

عاد نادي العربي لصدارة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على حتا بهدفين نظيفين، فيما عززت أندية العربي ودبا الفجيرة والحمرية ودبا الحصن قوة المنافسة بختام الجولة التاسعة، التي أقيمت (الجمعة والسبت الماضيين)، بعد تحقيقها انتصارات مهمة غيّرت من جدول الترتيب بشكل بارز.

وأسفرت نتائج الجولة التاسعة عن فوز العربي على حتا بهدفين نظيفين، وفوز دبا الفجيرة على مسافي بهدف نظيف، ودبا الحصن على البطائح 1-2، والحمرية على «جلف إف سي» 3-1، والرمس على ستي 2-1، والجزيرة الحمراء على التعاون 3-2، وتعادل الفجيرة مع مصفوت بهدف لمثله.

وشهدت منافسات البطولة تغييرات عدة في الترتيب والأداء تحدث لأول مرة.

صدارة العربي

استعاد العربي صدارته لترتيب البطولة برصيد 22 نقطة، بعد أن تخلى عنها لجولة واحدة بسبب تمتعه بالراحة الإجبارية، وحقق سابع انتصار من أصل ثماني مباريات خاضها في دوري الدرجة الأولى.

توقف انتصارات حتا

توقفت سلسلة الانتصارات لفريق حتا بعد أربعة انتصارات حققها الفريق تحت إشراف مدربه الجزائري فؤاد بومضل، إذ تعرض للخسار أمام العربي بهدفين نظيفين ليتجمد رصيده عند 17 نقطة ويبقى ضمن دائرة المنافسة.

وصافة دبا الفجيرة

نجح دبا الفجيرة في احتلال مركز الوصيف في الترتيب العام للبطولة، بعد فوزه المهم على فريق مسافي بهدف نظيف، ليصبح رصيده 21 نقطة من مجموع ثماني مباريات، وهي أول مرة في الموسم الحالي يصعد فيها الفريق للمركز الثاني، كما حافظ على تميزه بامتلاكه أفضل خطي هجوم ودفاع.

خسارة البطائح

تعرض البطائح لأول خسارة له في الموسم الحالي، الذي خاض خلاله حتى الآن 13 مباراة، سواء في تمهيدي الكأس أو دوري الدرجة الأولى، بعد أن خسر أمام دبا الحصن وتراجع إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

فوز دبا الحصن

خطا دبا الحصن خطوة مهمة في الطريق نحو تعزيز حظوظه بالمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للعب في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه على البطائح بملعب الأخير في نتيجة قد تكون نقطة تحول لبقاء دبا الحصن بالقرب من فرق الصدارة.

هدوء الحمرية

يواصل الحمرية زحفه الهادئ نحو المراكز المتقدمة في دوري الدرجة الأولى، إذ تمكن من الفوز على «جلف إف سي» ووصل للنقطة 19 في المركز الرابع، من ثماني مباريات خاضها الفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news