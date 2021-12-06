العين يواجه اتحاد جدة ودياً في معسكر دبي اليوم

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

يؤدي فريق العين ثانية تجاربه الودية ضمن معسكر دبي، إذ يواجه فريق اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم، على أحد ملاعب دبي، في إطار تحضيرات «الزعيم» للاستحقاقات التي تنتظره خلال شهر ديسمبر الجاري بمواجهة كل من: الوصل، النصر وعجمان على التوالي.

وتكتسي المواجهة طابعاً قوياً كونها تجمع بين متصدري الدوري في الإمارات والسعودية، إذ يحتل «الزعيم» المركز الأول في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، فيما يعتلي «الإتي» صدارة الدوري السعودي 26 نقطة من 12 لقاء.

وكان المعسكر التحضيري للعين «قد انطلق بداية الشهر الجاري، وخاض الفريق مباراة ودية جمعته بفريق الذيد، وهي المواجهة التي حول فيها العين تأخره من الخسارة 2-1 إلى فوز بنتيجة 3-2، وسجل أهداف الفريق كل من جمال معروف (12) وكرستيان جوانكا (40) وأحمد القطيش (65)، في حين سجل لفريق نادي الذيد أحمد محمد (10) وعزام محمود من ركلة جزاء (71).

ويختتم الفريق يوم غد معسكره الإعدادي في دبي، على أن يخوض مباراة ودية ثالثة نهاية الأسبوع الجاري في مدينة العين، ستحدد هوية الطرف الآخر خلال الأيام المقبلة.

ويغيب عن تحضيرات»الزعيم» في المرحلة الحالية خمسة لاعبين دوليين، هم: خالد عيسى وبندر الأحبابي وكايو كانيدو، (منضمون لقائمة المنتخب الوطني)، بجانب كل من التونسي ياسين مرياح والمغربي سفيان رحيمي.

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