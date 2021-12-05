صدارة مزدوجة لبطولة الرامي الذهبي على كأس اليوم الوطني

المصدر: العين ■ وام

أسفرت نتائج اليوم الافتتاحي لبطولة «الرامي الذهبي» للرماية، على كأس اليوم الوطني «الخمسين» للدولة، التي أقيمت منافساتها على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، عن صدارة مزدوجة لمنافسات رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، حيث تصدّر الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف بن فطيس الرماة برصيد 73 طبقاً من أصل 75 طبقاً، وحل ثالثاً محمد حسن برصيد 71 طبقاً ثم عبيد بن ضاوي رابعاً بـ69 طبقاً، ثم رشيد البلوشي خامساً بـ57 طبقاً ثم سالم أحمد بن حم سادساً بـ56 طبقاً.

وكانت البطولة أقيمت بمشاركة واسعة من أندية الدولة، سواء على صعيد رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت» أو الحفرة «التراب»، في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، واستعداداً للمشاركة في دورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي بالكويت في يناير المقبل.

وعلى صعيد منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، أسفرت النتائج في يومها الأول عن صدارة مزدوجة أيضاً لكل من وليد العرياني وأحمد يحيى الحمادي برصيد 68 طبقاً لكل منهما، وتبعهما في المركز الثالث أربعة رماة، هم: مشعل البناي وسيف الشامسي وظاهر العرياني وحمد بن مجرن برصيد 67 طبقاً، ثم الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم ورصيده 65 طبقاً، ثم يحيى المهيري برصيد 64 طبقاً، ثم عبدالله بوهليبة برصيد 61 طبقاً ثم أحمد بوهليبة بـ58 طبقاً ثم عمر الورشو بـ57 طبقاً.

وعلى صعيد منافسات أصحاب الهمم، انفرد بالصدارة عيسى الزيودي برصيد 63 طبقاً، وتلاه زميله محمد الحبسي ثانياً برصيد 62 طبقاً، ومحمد الهاشمي ثالثاً برصيد 54 طبقاً، ثم سيف النعيمي برصيد 51 طبقاً ثم سعيد المزروعي برصيد 48 طبقاً.

وتصدرت عائشة الياسي منافسات السيدات برصيد 51 طبقاً وتلتها فاطمة مبارك بـ49 طبقا ثم انتصار غلام بـ17 طبقاً.

وفي الناشئين تصدر أحمد مجرن المنافسات برصيد 53 طبقاً، وتلاه أحمد النعيمي بـ49 طبقاً ثم حمد الكعبي بـ37 طبقاً.

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