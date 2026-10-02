تحدي أبوظبي للغولف يُختتم السبت.. والإيرلندي نولان في الصدارة

تختتم بطولة تحدي أبوظبي للغولف التي تقام ضمن جولة هوتيل بلانر العالمية، فعالياتها غدا السبت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف بمنطقة العين، وسط ترقب لحسم اللقب وصعود بطل جديد من بوابة هذا الحدث الدولي المهم على روزنامة الفعاليات الرياضية، والذي يقام بالشراكة مع اتحاد الإمارات للغولف، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

وشارك الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، في منافسات تحدي "البرو-إم"، وهو التقليد في بطولات الغولف العالمية، والذي يجمع بين اللاعبين المحترفين والهواة معاً في تحدٍ ودي، ويساهم في تعزيز التواصل لتطوير رياضة الجولف، حيث شهد أيضاً مشاركة عدد من الشخصيات المجتمعية والرياضية رفيعة المستوى.

وتشهد النسخة الرابعة التي يبلغ إجمالي جوائزها المالية 350 ألف دولار أمريكي، منافسة قوية بين ألمع المواهب العالمية الصاعد في عالم رياضة الغولف، من النجوم الطامحين بحجز مقاعدهم في جولة دي بي ورلد في الموسم المقبل.

وأسفرت الجولة الثالثة للمنافسات الرسمية التي أقيمت اليوم الجمعة، عن تفوق الإيرلندي ليام نولان، الذي حقق 7 ضربات تحت المعدل، لينفرد بصدارة الترتيب العام للبطولة بإجمالي 16 ضربة تحت المعدل.

ويسعى الأيرلندي البالغ من العمر 26 عاماً، إلى تحقيق الفوز الأول في مسيرته في جولة هوتيل بلانر، وهو الذي خاض 18 بطولة قبل ذلك، ويأمل أن يحسم الأمور في العين هذه المرة.

ويتواجد الفنلندي تابيو بولكانين، على مقربة منه في المركز الثاني، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، وهو الذي تألق بتسجيله 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة.

فيما يتواجد في المركز الثالث كل من السويسري بينجامين روش والإيطالي ماتيو كريستوني، برصيد 11 ضربة تحت المعدل لكل منهما.