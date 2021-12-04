«بروفة كأس» تخطف الأنظار في مباريات «مراكز الرابطة»

المصدر: منصور السندي ومعاذ كمبال ■ أبوظبي

تتركز الأنظار على مواجهة فريقي بني ياس والإمارات عند الساعة السادسة من مساء اليوم على استاد الشامخة في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة من مواجهات تحديد المراكز لمسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، خصوصاً أنها «بروفة» حقيقية قبل اللقاء المرتقب بينهما في 20 ديسمبر الجاري في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة.

وفي الجولة نفسها، يلتقي الظفرة مع ضيفه خورفكان على استاد حمدان بن زايد بمنطقة الظفرة عند السادسة مساء، ويبحث الشارقة عن الفوز الثالث له على التوالي في عهد مدربه الجديد الروماني كوزمين أولاريو، خلال استقباله فريق العروبة عند الساعة 20:15 على استاد خالد بن محمد بمنطقة الحزانة.

يذكر أن رابطة المحترفين أدخلت تعديلات على المسابقة بإقامة دوري من دور واحد بين الفرق الستة التي خرجت من البطولة.

بني ياس - الإمارات

أكد مدرب بني ياس، الروماني دانيال إيسيلا، أنه سيعمل على الاستفادة من المواجهة لتكون بمثابة تدريب جيد لفريقه قبل لقاء كأس رئيس الدولة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «المباراة فرصة جيدة لتدريب اللاعبين لمواجهة المنافس ذاته، عموماً علينا الاستمتاع بها مع جماهيرنا ومن يقدّم مستوى جيداً في المباراة هو من سيفوز».

وكان «السماوي» خسر في الجولة الأولى من مواجهات تحديد المراكز على ملعبه في مواجهة ضيفه الظفرة 2-3، وتعادل أمام العروبة 2-2 في الجولة الثانية.

ويتطلع فريق الإمارات لتحقيق الفوز، مستثمراً الحالة المعنوية الجيدة للاعبين، خصوصاً في بطولة كأس المحترفين، إذ فاز في كلتا الجولتين الماضيتين على حساب العروبة وخورفكان بنتيجة 1-صفر.

الظفرة - خورفكان

يرفع فريق الظفرة شعار التعويض أمام خورفكان، ولا بديل أمام أصحاب الأرض سوى تحقيق الفوز إذا ما أرادوا تحسين ترتيبهم، إذ إن الفريق يقدم مستويات متذبذبة، وكان الفريق قد فاز في الجولة الأولى خارج أرضه على حساب مستضيفه بني ياس 3-2، وخسر بنتيجة كبيرة في الجولة الثانية على ملعبه في مواجهة ضيفه الشارقة 1-4.

في المقابل، يخطط فريق خورفكان لتحقيق المفاجأة بالعودة للمنافسة على حساب الظفرة، وذلك بالحصول على نقاط اللقاء كاملة، وكان الفريق خسر في الجولتين السابقتين أمام الشارقة 1-2، وفي مواجهة الإمارات 1-صفر.

• 20 ديسمبر الجاري موعد لقاء بني ياس والإمارات في دور الـ16 لمسابقة كأس رئيس الدولة.

كوزمين يتطلع للفوز الثالث مع الشارقة

يبحث فريق الشارقة، خلال مواجهته أمام ضيفه فريق العروبة، عن الفوز الثالث له على التوالي، في عهد مدربه الجديد الروماني كوزمين أولاريو، الذي قاد الفريق للفوز في مباراتين سابقتين على التوالي، إذ فاز في الأولى ضمن مباريات الدوري على خورفكان 3-1 في أول مباراة له بقيادة كوزمين، وفي الثانية على الظفرة في كأس المحترفين بنتيجة 4-1.

وانتهى آخر لقاء جمع بين الشارقة والعروبة في دوري المحترفين ضمن الجولة الثامنة بالتعادل 2-2.

ويسعى الشارقة أيضاً لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في كأس المحترفين، بعدما حقق فوزين سابقين على حساب كل من خورفكان بهدفين مقابل هدف، وعلى الظفرة.

وتعد هذه المباراة بروفة جيدة للفريقين استعداداً لمواجهاتهما المرتقبة ضمن الجولة 11 في دوري المحترفين، حيث سيلعب الشارقة أمام بني ياس، في حين يواجه العروبة نظيره فريق الإمارات. في المقابل، حصد العروبة أول نقطة في كأس المحترفين بالتعادل مع بني ياس 2-2 في الجولة الثانية، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام فريق الإمارات بهدف نظيف. ويحتل الشارقة المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري برصيد 16 نقطة، في حين يحتل العروبة المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط فقط. واستعد كل من الشارقة والعروبة جيداً لخوض هذه المباراة، في أعقاب توقف الدوري بسبب ارتباطات المنتخب الوطني في كأس العرب المقامة حالياً في الدوحة.



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