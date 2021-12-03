ورقة منتخب الإمارات الرابحة تنهي صمود حارس موريتانيا في كأس العرب

المصدر: منصور السندي - دبي

قاد اللاعب البديل خليل الحمادي المنتخب الوطني لكرة القدم للفوز على موريتانيا بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 93، ليحقق بذلك الأبيض انتصارا صعباً بعدما كانت المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، اليوم الجمعة، على استاد 974 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في كأس العرب 2021 المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 16 منتخباً.

وورفع المنتخب رصيده إلى ست نقاط محققا الفوز الثاني على التوالي بعدما فاز في المباراة الماضية على سورية.

وألغى حكم المباراة هدفا عالميا كان قد احتسبه للمنتخب سجله علي صالح بداعي التسلل«70».

وتمكن خليل الحمادي من هز شباك الحارس الموريتاني مباكي نداي الذي تألق في صد العديد من الفرص السهلة التي سنحت للاعبي المنتخب على مدار الشوطين.

ورفع المنتخب رصيده إلى أربع نقاط بعدما كان قد فاز في الماضية على سورية 2-1، وسيواجه نظيره منتخب تونس يوم بعد غد في ختام مباريات الدور التمهيدي للبطولة فيما بقى المنتخب الموريتاني دون رصيد.

وخاض المنتخب المباراة بالتشكيلة نفسها التي خاض بها مباراة سورية السابقة باستثناء فقط مشاركة كل من الحارس محمد الشامسي لأول مرة أساسيا بدلا من الحارس الأساسي علي خصيف ومحمد برغش في خط الدفاع في مكان محمود خميس الموقوف وضمت التشكيلة أيضا وليد عباس ومحمد العطاس وبندر الاحبابي وفي الوسط علي سالمين وعبد الله رمضان وطحنون الزعابي وعلي صالح وفي الهجوم كايو كانيدو وعلي مبخوت.

وبادر المنتخب بالهجوم بقيادة علي مبخوت وكايو كانيدو وقاد أكثر من محاولة للوصول إلى المرمى الموريتاني لكنها افتقدت للتركيز الجيد واللمسة الأخيرة في حين اعتمد المنتخب الموريتاني على الهجمات المرتدة عن طريق إدريس تيام وحمى تانجي.

وعلى الرغم من أن المنتخب كان الأفضل في أغلب فترات الشوط الأول الا أنه لم يستغل فرصا عدة سنحت له، وشهدت الدقائق الأخيرة للشوط الأول هجوما ضاغطا للأبيض لكن تألق حارس مرمى موريتانيا بشكل لافت حال دون الوصول إلى مرماه في أكثر من مناسبة.

وحرم حارس مرمى موريتانيا مبخوت من تسجيل الهدف الأول بعدما تصدى لكرة عرضية لعبها كايو أمام المرمى «36».

وأنقذ الحارس مباكي نداي مرماه قبل نهاية الشوط الأول من هدفين محققين الأول من تسديدة قوية لعلي صالح «44» والثاني من محاولة خطرة لمبخوت «45».

وشهد الشوط الثاني محاولات جادة من الطرفين طمعا من كلاهما في حسم المباراة لصالحه.

وضغط المنتخب في الشوط الثاني على مرمى موريتانيا بحثا عن هدف التقدم ليسجل علي صالح هدفا عالميا لكنه ألغي بداعي التسلل بعد العودة لـ«الفار».

وتسببت التغييرات التي أجراها مدرب المنتخب مارفيك في الشوط الثاني بدخول إسماعيل مطر وتيغالي وخليل الحماجدي في تغيير دفة المباراة لمصلحة الأبيض بعدما واجه منافسا شرسا في هذه المباراة كاد أن يعرقل مشوار المنتخب.

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