هزم البحرين بالثلاثة.. الأبيض يتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27»

حجز المنتخب الوطني مقعده في الدور نصف النهائي لكأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما حقق فوزاً ثميناً على البحرين، حامل اللقب، 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

ورفع «الأبيض» رصيده إلى 6 نقاط، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير على اليمن برباعية نظيفة، ليضمن تأهله رسمياً إلى الدور نصف النهائي برفقة المنتخب القطري، الذي حسم بدوره بطاقة العبور، فيما ستكون المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة الثالثة مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة وتحديد صاحب المركز الأول.

وقدم المنتخب الوطني مباراة قوية على مستوى التنظيم والأداء، ونجح في التعامل مع البحرين بطل النسخة الماضية، وحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق انتصاره الثاني توالياً.

وبدأ «الأبيض» المباراة بمحاولات منظمة، قبل أن تظهر أولى الفرص الحقيقية عند الدقيقة 27، عندما أطلق نيكولاس خيمينيز تسديدة قوية باتجاه المرمى، لكن حارس البحرين إبراهيم لطف الله كان في الموعد وتصدى للكرة وأبعد خطورتها.

ولم ينتظر خيمينيز طويلاً ليعود إلى تهديد المرمى البحريني، إذ حصل على فرصة ثانية بعد دقيقتين فقط، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة باتجاه المرمى، إلا أن لطف الله تدخل مجدداً وحولها إلى ركلة ركنية.

وأثمر ضغط المنتخب الوطني عن هدف التقدم بعدما أرسل يوري سيزار كرة عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عثمان كمارا وحولها برأسه إلى داخل المرمى، معلناً تقدم «الأبيض» ومكافئاً الأفضلية الإماراتية التي فرضها في الشوط الأول«30».

وواصل المنتخب الوطني أفضليته في الحصة الثانية والتي كاد أن يُعززها بهدف آخر لكن العارضة تصدت لرأسية نيكولاس خيمنيز أبرز لاعبي الأبيض وحرمته من التسجيل.

واستطاع البديل «بالا»، أن يُنهي المباراة لمصلحة الأبيض بعد أربع دقائق فقط من نزوله بعد مجهود فردي مميز أنهاه بشكل مميز داخل الشباك، «66».

ووسع البديل الأخر، علي صالح، الفارق لمصلحة الأبيض بتسجيله الهدف الثالث بعد تمريرة سحرية من برونو أوليفيرا، ليضعها بشكل رائع من فوق الحارس البحريني، «88».