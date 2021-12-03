4 فرق تبحث عن صدارة «الأولى» في «جولة الخمسين»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تنطلق عند الساعة الرابعة و35 دقيقة مساء اليوم، منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وذلك بإقامة أربع مباريات يلعب فيها الفجيرة مع مصفوت، والتعاون مع الجزيرة الحمراء، ودبا الفجيرة مع مسافي، والحمرية مع «جلف إف سي»، بينما يلعب، غداً، حتا مع العربي، والرمس مع ستي، والبطائح مع دبا الحصن، وأعلن اتحاد الكرة إطلاق مسمى «جولة الخمسين» على هذه الجولة، احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

وتشهد الجولة صراع أربعة فرق على الصدارة في المسابقة، ويتعلق الأمر بالبطائح والعربي ودبا الفجيرة وحتا، حيث كلها تمتلك الفرصة لاعتلاء الصدارة في حال فوزها، وخدمتها النتائج الأخرى، مع أفضلية للمتصدر الحالي البطائح برصيد 20 نقطة، حيث يبحث عن الفوز على دبا الحصن (14 نقطة) لتجنب أي مفاجآت من الفرق المطاردة.

في المقابل، يسعى دبا الحصن للعودة بقوة إلى المنافسة، رغم صعوبة مواجهة المتصدر، ويتطلع العربي (19 نقطة) وحتا (17 نقطة) إلى تحقيق الفوز بانتظار خدمة الآخرين، ليتصدر أحدهما البطولة، كما يمكن أن يتصدر دبا الفجيرة (18 نقطة) الترتيب في حال فوزه على مسافي وتعثر منافسيه. وتعد هذه المباراة من المباريات الصعبة والقوية على الفريقين بسبب الأسلوب التكتيكي لكل منهما، الذي يعتمد على التنظيم الدفاعي من طرف مسافي بمواجهة أقوى خط هجوم في البطولة.

ويبحث الحمرية (16 نقطة) عن مواصلة الانتصارات للبقاء قريباً من فرق مربع الصدارة.

وتبرز إلى الواجهة المباراة التي ستجمع حتا، الذي يبحث عن تحقيق خامس انتصار على التوالي بقيادة مدربه الجزائري فؤاد بومضل، في أفضل سلسلة انتصارات متتالية لـ«الإعصار» في الموسم الحالي للدوري، بينما يدرك العربي أن استعادة الصدارة والبقاء في المنافسة توجب عليه تحقيق الفوز رغم صعوبة المباراة وكونها تقام خارج ملعبه.

فرق الصدارة

البطائح 20 نقطة.

العربي 19

دبا 19

حتا 17

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