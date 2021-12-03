«لافال يونايتد» يواجه «لاليغا» في افتتاح الجولة السادسة لـ «الدرجة الثانية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية، التي تنطلق اليوم، مباراة واحدة فقط، يواجه فيها فريق لافال يونايتد نظيره «لاليغا» الساعة 4:00 مساءً على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم. وتُستكمل المواجهات غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى الهلال يونايتد وأتلتيكو آرابيا الساعة 5:00 مساءً على ملعب الحمرية، وليوا مع بينونة على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكيت، ويونايتد سبورت مع فورسان هيسبانيا على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، وتُلعب المباراتان في الساعة 7:00 مساءً، فيما تجمع المباراة الرابعة والختامية لهذا الأسبوع فريقي الاتفاق والموج الساعة 8:30 مساءً على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي بالممزر. وتُختتم مباريات الأسبوع السادس الأحد المقبل، حين يواجه فريق يونايتد فريق ريجينال الساعة 4:00 مساءً على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم.

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