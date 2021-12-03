«لافال يونايتد» يواجه «لاليغا» في افتتاح الجولة السادسة لـ «الدرجة الثانية»
تشهد منافسات الجولة السادسة من دوري الدرجة الثانية، التي تنطلق اليوم، مباراة واحدة فقط، يواجه فيها فريق لافال يونايتد نظيره «لاليغا» الساعة 4:00 مساءً على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم. وتُستكمل المواجهات غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الأولى الهلال يونايتد وأتلتيكو آرابيا الساعة 5:00 مساءً على ملعب الحمرية، وليوا مع بينونة على ملعب استاد الشيخ زايد للكريكيت، ويونايتد سبورت مع فورسان هيسبانيا على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، وتُلعب المباراتان في الساعة 7:00 مساءً، فيما تجمع المباراة الرابعة والختامية لهذا الأسبوع فريقي الاتفاق والموج الساعة 8:30 مساءً على الملعب الفرعي لنادي شباب الأهلي بالممزر. وتُختتم مباريات الأسبوع السادس الأحد المقبل، حين يواجه فريق يونايتد فريق ريجينال الساعة 4:00 مساءً على ملعب نادي دبي لأصحاب الهمم.
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