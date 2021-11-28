فوز حتا والحمرية والجزيرة الحمراء في «الهواة»

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

فاز حتا على مستضيفه دبا الحصن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى، ليصعد حتا للمركز الرابع برصيد 17 نقطة مقابل 14 نقطة لدبا الحصن سادساً.

وفي الجولة نفسها فاز الحمرية على مستضيفه مسافي بهدفين نظيفين ليصبح رصيد الحمرية 16 (خامساً)، بينما مسافي في المركز 13 بخمس نقاط، كما فاز الجزيرة الحمراء على ضيفه الرمس بهدفين مقابل هدف واحد، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء أربع نقاط في المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد الرمس عند ست نقاط في المركز 11، وتعادل «جلف إف سي» مع ضيفه التعاون بهدفين لمثلهما، ليصبح رصيد التعاون خمس نقاط و«جلف إف سي» ثماني نقاط.

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