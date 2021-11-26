3 مواجهات لتحديد مراكز كأس رابطة المحترفين

المصدر: سيد مصطفى ومعاذ كمبال ومحمد فاضل ■ دبي

تستأنف، اليوم، الجولة الثانية من مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الـ14 في مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلتقي الظفرة مع الشارقة عند الساعة 18:00، ويتقابل العروبة مع بني ياس بالتوقيت نفسه، فيما يتواجه الإمارات مع خورفكان عند الساعة 20:15.

الظفرة يدفع بالبدلاء

يستقبل فريق الظفرة منافسه الشارقة في مواجهة يخوضها أصحاب الأرض باللاعبين البدلاء لإتاحة الفرصة لهم والوقوف على جاهزيتهم قبل استئناف مسابقة الدوري الشهر المقبل.

ويمر أصحاب الأرض بحالة معنوية عالية نظراً لفوزهم في الجولة الماضية من المسابقة ذاتها خارج ملعبهم على حساب بني ياس 3-2، والتعادل في الجولة الماضية في دوري أدنوك للمحترفين على ملعبهم أمام الوصل 2-2.

وقال مدرب الفريق البرازيلي، روجيرو ميكالي، في المؤتمر الصحافي، إنه ينشد الفوز في كل المباريات، لكنه في بعض الأحيان يرغب في إتاحة الفرصة للبدلاء.

في المقابل، يتطلع فريق الشارقة تحت قيادة المدرب الجديد الروماني، أولاريو كوزمين، للمضي قدماً في تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك بعد أن كان «الملك» قد فاز في الظهور الأول للمدرب على حساب خورفكان 3-1، وسيقع على عاتق لاعبي الفريق مضاعفة جهودهم، خصوصاً أن المدرب كوزمين يعرف عنه أنه لا يتقبل التقصير.

مواجهة أولى

يستضيف استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة مباراة خورفكان مع الإمارات، ويبحث الفريقان عن الفوز لاحتلال مركز جيد، إضافة لمواصلة اختبار اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة اللعب في مباريات دوري أدنوك للمحترفين للوقوف على جاهزيتهم الفنية.

ويتطلع «الصقور» إلى تحقيق ثالث انتصار في البطولة، خصوصاً بعدما فاز في الدور الأول على العين بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها فاز على العروبة، ما سيساعده على الاقتراب بشكل أكبر لنيل أفضل المراكز في المرحلة الحالية للبطولة، ولتعميم ثقافة الفوز لدى لاعبيه.

ويخوض خورفكان المباراة وعينه على إيقاف سلسلة ثلاث خسارات متتالية تعرض لها الفريق، اثنتان منها في كأس الرابطة مع الوحدة بهدف نظيف، والشارقة (2-1) و(3-2).

ولم يسبق للفريقين أن التقيا في المحترفين، ما يعطي للمباراة دافعاً فنياً آخر لتحقيق الانتصار الأول بينهما، قبل العودة لخوض منافسات الدوري.

لقاء متكرر

يستضيف العروبة نظيره بني ياس، وتعد المباراة الثانية مباشرة التي تجمع الفريقين، بعدما سبق والتقيا في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، وتمكّن السماوي من الفوز بهدفين دون رد.

ويسعى الجهاز الفني للعروبة إلى استغلال مباريات كأس المحترفين لتجهيز اللاعبين، خصوصاً في تلك الفترة التي تشهد توقفاً لمسابقة الدوري لظروف مشاركة الأبيض في مسابقة كأس العرب.

وقال مدرب العروبة، فتحي العبيدي، في مؤتمر صحافي: «إن الجهاز الفني لديه العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها أمام بني ياس، أبرزها وأهمها تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق في مباراة الدوري الأخيرة، وإعادة تجهيز بعض من اللاعبين، وأبرزهم سعيد الرواحي وكاكا اللذان لم يشاركا في المباراة الأولى ضد بني ياس لظروف الإيقاف».

وأضاف: «المباراة هذه تندرج كذلك ضمن تحضيرات الطاقم الفني لما هو قادم، وتحديداً لاستئناف الدوري الذي سيشهد إقامة عدد من المباريات المضغوطة خلال فترة قصيرة تستوجب أن يكون لدينا أكبر قدر من اللاعبين الجاهزين تحسباً لظروف الإيقافات أو الإصابات».

وودّع العروبة منافسات كأس المحترفين بالخسارة من اتحاد كلباء ذهاباً بأربعة أهداف دون رد، والفوز في العودة بهدف دون رد، ليضطر إلى خوض منافسات الترضية للمسابقة وفق نظامها الجديد، فخسر في الأسبوع الثاني من الإمارات بهدف دون رد.

ويعاني العروبة على صعيد منافسات بطولة الدوري، على الرغم من المستويات اللافتة التي قدمها في الكثير من المباريات، إذ لم يسبق أن حقق الفريق أي انتصار، متعادلاً في أربع مباريات، والخسارة في ست، ليحتل المركز قبل الأخير برصيد أربع نقاط.

مباريات اليوم

الظفرة - الشارقة 18:00

العروبة - بني ياس 18:00

الإمارات - خورفكان 20:15

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news