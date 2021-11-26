البطائح يتطلع إلى صدارة الدرجة الأولى بغياب العربي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

يتطلع البطائح إلى تحقيق الفوز على مضيفه فريق سيتي في المباراة التي ستجمع الفريقين عند الساعة 16:40 من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى والصعود لمركز الصدارة مؤقتاً، في ظل غياب فريق العربي عن خوض مباراة بالجولة. ويلتقي بالتوقيت نفسه الذيد مع الفجيرة، ومصفوت مع دبا الفجيرة، فيما تختتم الجولة غداً بإقامة أربع مباريات يلعب فيها دبا الحصن مع حتا، والجزيرة الحمراء مع الرمس، ومسافي مع الحمرية، وجلف إف سي مع التعاون.

ويبلغ رصيد البطائح 19 نقطة، وسيقوده الظفر بالنقاط الثلاث الى تجاوز العربي الذي يبلغ رصيده 19 نقطة، بينما فريق ستي نقطة واحدة، وبالرغم من فارق النقاط إلا أن المواجهة لا تعد محسومة للبطائح، حيث يبحث ستي عن تحقيق أول انتصار، فضلاً عن كونه يلعب بأسلوب دفاعي قد يصعب من مهمة البطائح.

ويتطلع دبا الفجيرة (15 نقطة) إلى تحقيق الفوز في مباراة صعبة بمواجهة مصفوت (8 نقاط)، للحفاظ على المركز الثالث في مواجهة قوية وصعبة على الطرفين، خصوصاً بعد التحسن الفني الكبير الذي طرأ على فريق مصفوت في المواجهات الماضية.

ويبحث الفجيرة عن فوز مهم يرفعه أعلى من المركز 11 الذي يحتله برصيد خمس نقاط بمواجهة الذيد السابع برصيد تسع نقاط، وتقام المباراة في ملعب الذيد في مهمة ليست سهلة على أي من الفريقين، وتعد نقاطها مهمة جداً لتحسين موقعيهما في الترتيب.

من جهته، قال مدرب البطائح، التونسي طارق الحضيري، لـ«الإمارات اليوم»: «ندرك أن علينا ان نحترم فريق ستي بالرغم من فارق النقاط، خصوصاً انه لا توجد نتيجة أكيدة تسبق خوض المباراة في أي من المواجهات لو كان هناك فارق في الامكانات والنقاط». وتابع: «سيتي لم يحقق الفوز في البطولة لحد الآن، وسيلعب من أجل تحقيق ذلك كحق مشروع للجميع، لذلك سنكون حريصين على اللعب بأعلى تركيز ممكن، وندرك ان الفوز سيضعنا في الصدارة، وهو امر مهم سيعطينا حافزاً كبيراً لتحقيقه والحفاظ عليه للمستقبل، وثقتنا عالية بالفريق على مواصلة النجاح، ونعلم في الوقت نفسه أن كرة القدم فيها المفاجآت، ما يدعونا للحذر».

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