جوهر أحمد: سعيد بالأدوار الثلاثة في مباراة مسافي

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أدى لاعب نادي التعاون، جوهر أحمد جوهر، ثلاثة أدوار فنية مختلفة، قادت فريقه إلى الفوز على مسافي (3-1) في الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى عندما لعب في ثلاثة مراكز مختلفة أثناء المباراة، كمدافع وصانع لعب ومهاجم، بتوجيه من المدرب عارف الشحي، وأسهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، قبل أن يسجل هدفاً حسم النتيجة لمصلحة التعاون.

وعبر جوهر عن سعادته بنتيجة المباراة خصوصاً أنها شهدت أول فوز لفريقه، مشيراً إلى أن الفوز سيكون بداية لسلسلة انتصارات متتالية للفريق، ليعود لمكانته الطبيعية في ترتيب فرق الدوري.

وقال جوهر لـ«الإمارات اليوم»: «التوفيق لم يحالفنا في الجولات الأولى لبطولة الدوري، بسبب تعرض الفريق لعدد من الإصابات المؤثرة، وارتكاب أخطاء، ما أدى إلى التعرض للخسارة في أكثر من مباراة لم تكن متوقعة».

وعبر اللاعب عن سعادته للمردود الفني الذي قدمه في المباراة الماضية مع مسافي، وقال: «بدأت المباراة مدافعاً بمركز الظهير الأيمن، وأسهم ذلك في التصدي لهجمات عديدة لفريق مسافي، ثم بتوجيه من المدرب انتقلت للعب في خط الوسط كجناح أيمن في الدقيقة 75، وخلال ذلك تمكنت من صناعة هدف التقدم بإرسال كرة عرضية للمهاجم دينيس، وبعد استبدال الأخير في الدقيقة 85 انتقلت للعب مهاجماً صريحاً، وتمكنت من تسجيل الهدف الثالث».

ويتصدر فريق العربي المسابقة برصيد 19 نقطة، يليه البطائح 17، ثم دبا الفجيرة 15، ثم دبا الحصن وحتا ولكل منهما 14، والحمرية 13، والذيذ 9، ثم مصفوت ثماني نقاط، و«جلف إف سي» سبع نقاط، والرمس ست نقاط، والفجيرة ومسافي ولكل منهما خمس نقاط، والتعاون أربع نقاط، وأخيراً الجزيرة الحمراء و«ستي» ولكل منهما نقطة واحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news