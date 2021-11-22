23 لاعبا في قائمة منتخب الإمارات بكأس العرب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم الهولندي فان مارفيك عن القائمة النهائية للأبيض للمشاركة في بطولة كأس العرب 2021 المقررة في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً عربياً تم توزيعها على 4 مجموعات، حيث سيلعب منتخب الإمارات في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات تونس وسوريا وموريتانيا.

وضمت القائمة النهائية للأبيض 23 لاعباً حسب لائحة البطولة: هم : علي خصيف ، خالد عيسى ، محمد الشامسي ، بندر الأحبابي ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل ، شاهين عبدالرحمن ، محمد العطاس ، وليد عباس ، مهند سالم ، محمود خميس ، ماجد راشد ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، عبدالله حمد ، إسماعيل مطر ، طحنون الزعابي ، محمد جمعة ، خليل الحمادي ، كايو كانيدو ، علي صالح ، علي مبخوت وسبيستيان تيغالي .



وسيبدأ الأبيض تجمعه في دبي يوم بعد غدٍ وسيؤدي حصتين تدريبيتين قبل السفر إلى الدوحة يوم الجمعة .



ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب سوريا يوم 30 نوفمبر في ستاد راس بوعبود ، فيما يواجه في المباراة الثانية منتخب موريتانيا يوم 3 ديسمبر على ذات الملعب على أن يختتم مواجهاته بدور المجموعات بلقاء منتخب تونس يوم 6 ديسمبر بإستاد الثمامة .

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