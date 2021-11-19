العين يطمع في غيابات الجزيرة لكسر عقدة الـ 1345 يوماً

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يخوض العين مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على الجزيرة في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 8:15 ليلاً على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، حيث يخضع استاد محمد بن زايد لأعمال الصيانة تحضيراً لمونديال الأندية. ويتصدر «الزعيم» الدوري بـ21 نقطة، بينما يمتلك حامل اللقب في رصيده 16 نقطة بالمركز الرابع.

ويطمع العين في الاستفادة من الغيابات المؤثرة في صفوف الجزيرة، ليكسر عقدة عدم فوزه على «فخر أبوظبي» في الدوري منذ 1345 يوماً، عندما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 17 مارس 2018. ومنذ ذلك التاريخ لعب الفريقان ست مباريات، فاز الجزيرة في أربع وتعادلا في اثنتين. ويفتقد الجزيرة خدمات علي خصيف، وصانع الألعاب خلفان مبارك، بينما ستكون مشاركة المدافع خليفة الحمادي غير مؤكدة في حال عدم تعافيه من الإصابة.

ويأمل الجزيرة تعديل مساره في الدوري، بعد أن تلقى ثلاث هزائم في آخر خمس جولات. في المقابل، يدخل العين اللقاء بمعنويات مرتفعة، كما حصل على دفعة معنوية بإعلان رابطة المحترفين حصوله على كل جوائز أكتوبر الماضي، بفوز كوامي بجائزة أفضل لاعب، وخالد عيسى بجائزة أفضل حارس، وسيرجي ريبروف أفضل مدرب.

ويشهد اللقاء ظهور الحكم الأجنبي مجدداً، بعدما أعلن اتحاد الكرة تعيين الطاقم الدولي الإيطالي دانييلي دوفيري، يعاونه الثنائي ماتيو باسيري وأليساندرو كوستانزو، إضافة إلى حكم الفيديو لويجي ناسكا، بينما سيكون نواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكم فيديو مساعداً.

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هدفنا العودة إلى الانتصارات

قال حارس مرمى الجزيرة، عبدالرحمن العامري، إن «فخر أبوظبي» سيخوض مباراة صعبة أمام العين، مشدداً في مؤتمر صحافي على رغبة لاعبي فريقه في تحقيق الفوز، والعودة إلى الانتصارات، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام عجمان، مشيراً إلى أن الجزيرة يجب أن يخوض اللقاء بتركيز كبير، مبيناً أن «الزعيم» يقدم عروضاً قوية في الموسم الحالي.

جماهير العين لا تحتاج دعوة

قال لاعب وسط فريق العين، الدولي يحيى نادر، إن «جماهير العين لا تحتاج دعوة للوقوف خلف فريقها»، مشيراً إلى أن تحضيرات العين مضت بصورة جيدة، وأن صفوف الفريق مكتملة. وتابع في تصريح صحافي: «نحترم طموحات فريق الجزيرة، لكننا عازمون على الاستمرار في تحقيق النتائج القوية. وأكد ثقتهم بأن مدرجات جمهور العين ستمتلئ بالكامل».

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