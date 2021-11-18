كوزمين: الشارقة يعاني غيابات عديدة.. ومواجهة خورفكان لن تكون سهلة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب الشارقة الروماني كوزمين، إن "الفريق يعاني غيابات عديدة، وكايو خارج حساباته في مباراة خورفكان بعد غد ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين. وأكد كوزمين صعوبة المباراة، وأضاف في المؤتمر الصحافي: المواجهة لن تكون سهلة، وسيسعى الفريق لتقديم اقصى ماعنده للخروج بنتيجة إيجابية".

ولم يحدد كوزمين اللاعبين الغائبين، باستثناء كايو بسبب الإيقاف. وأضاف: الغيابات في الفريق ليست عذرا، وعلينا إيجاد الحلول اللازمة". وستكون مباراة خوفكان هي الظهور الأول لكوزمين مع الشارقة عقب توليه تدريب الفريق أخيرا خلفا للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

وتابع: نحن في الفريق في مرحلة تعارف لكننا نحاول بذل أقصى جهد واللاعبون ادوا بشكل جيد حتى الآن". وأشار كوزمين إلى أن خورفكان لديه لاعبين على كفاءة عالية بينهم إسماعيل الحمادي الذي يعرف إمكانياته، مشيرا إلى أنه يسعى للإستفادة من نقاط الضعف الموجودة في فريق خورفكان لإعادة "الملك" إلى سكة الانتصارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news