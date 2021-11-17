النجار: ديربي دبا الحصن والعربي مفترق طرق

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تشهد ملاعب دوري الهواة، يوم السبت المقبل، مباراة مهمة تجمع دبا الحصن مع العربي، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، وتعد بمثابة ديربي مهم في البطولة، حيث يتصدّر العربي ترتيب فرق الدوري برصيد 18 نقطة من ست مباريات (علامة كاملة)، بينما رصيد دبا الحصن 13 نقطة من خمس مباريات في المركز الثالث.

وتعد المباراة بمثابة مفترق طرق للفريقين لوجود أكثر من منافس في البطولة: دبا الفجيرة والبطائح والحمرية والذيد، ما يجعل كل نقطة في البطولة مهمة لمواصلة المشوار نحو التأهل إلى دوري المحترفين.

ويقود فريق دبا الحصن المدرب التونسي عثمان النجار، الذي نجح في تحقيق أربعة انتصارات، وتعادَل في مباراة، في بداية مميزة للفريق.

ويتطلع إلى قيادة فريقه للصعود لدوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى منذ ظهور الفريق في المحترفين عام 2006.

وعن المباراة قال النجار لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة مهمة جداً كونها أمام منافس مباشر على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، لكنها في الوقت نفسه مباراة من 28 مباراة سيلعبها الفريق في الدوري، بمعنى أن الهدف منها هو تحقيق ثلاث نقاط مثل أي مباراة».

وتابع: «استعداداتنا لمواجهة العربي، اعتمدت على كونها تأتي أمام فريق فاز في جميع مبارياته السابقة بالكأس والدوري، ما يعكس قدراته الفنية، لكننا في الوقت نفسه جاهزون بشكل كامل لهذه المواجهة، التي يمكنها أن تكون مفترق طرق لتعزيز الحظوظ». وبخصوص الغيابات التي يعانيها الفريق قبل مواجهة العربي، قال النجار: «فلسفة الفريق تعتمد على أن كل لاعب في الفريق يعتبر أساسياً، لذلك فإن غياب أي لاعب لا يسبّب مشكلة، لأن هناك من يوازيه في الإمكانات والقدرة على تنفيذ الواجبات والاندماج مع الفريق».

وكشف أن المدافع البرازيلي ماركوس لن يخوض المباراة بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news