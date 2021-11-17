«جينيتيك نيوترشن» راعياً لفريق النصر لكرة الصالات

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

قدمت شركة النصر للاستثمار مجموعة جينياك راعياً لفريق كرة قدم الصالات، لغاية نهاية الموسم 2022.

تم الإعلان الرسمي خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في قلعة العميد، بحضور مدير شركة النصر للاستثمار، محمد كاهور، ومشرف عام كرة الصالات في النادي، منصور بوسمرة، وممثل شركة جينيتيك نيوترشن، ثاني المعيني، وعدد من ممثلي الشركة الراعية، وكابتن فريق النصر محمد عبيد، واللاعب البرازيلي المقيم ناتان.

من جهته، قال محمد كاهور: «نتمنى أن تكون الرعاية الجديدة حافزاً للفريق لحصد مزيد من البطولات، وليس للاعبي فريق كرة الصالات أي عذر، ننتظر منهم الصعود إلى منصات التتويج».

وأكد كاهور أن لعبة كرة الصالات تضم أكثر من 40 لاعباً في نادي النصر، من الفريق الأول والرديف والشباب، وهناك فكرة لتشكيل فريق السيدات ليصبح المجموع أربعة فرق نصراوية في اللعبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news