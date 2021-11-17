«دي فنان» يحرز ذهبية المهور في بطولة فيرونا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ظفر المهر دي فنان، لمربط دبي للخيول العربية، أول من أمس، بالميدالية الذهبية للمهور، في بطولة فيرونا الدولية لجمال الخيل العربية التي أقيمت في إيطاليا.

وتوج المهر فدوى ديل بالازوتو بفضة المهور بعمر السنة، كما تمكن المهر دي وناس من إحراز برونزية المهور. من جانبه، أعرب المشرف العام، مدير عام مربط دبي للخيول العربية، المهندس محمد التوحيدي، في بيان صحافي، عن سعادته بالتتويج الذهبي للمهر دي فنان، معتبراً المهر مشروع فحل متميز.

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