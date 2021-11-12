3 مواجهات في تحديد مراكز «كأس الرابطة» بهدف إعادة ترتيب أوراق الدوري

المصدر: منصور السندي ومحمد أبوإسماعيل ومعاذ كمبال ■ دبي

يستضيف فريق الشارقة نظيره خورفكان عند الساعة 20:15، ضمن الجولة الأولى من مواجهات تحديد مراكز مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم وفي الساعة السادسة يتقابل فريقا الإمارات والعروبة في رأس الخيمة، ويستقبل بني ياس نظيره الظفرة، على استاد الشامخة في أبوظبي.وبحسب نظام البطولة فإن الفرق الستة غير المتأهلة للدور ربع النهائي ستلعب في ما بينها دورياً من دور واحد، إذ سيخوض كل فريق مباراة مع الخمسة الأخرى لتحديد المراكز من التاسع وحتى الـ14، فيما ستلعب الفرق الأربعة غير المتأهلة للدور نصف النهائي بنظام الدوري من دور واحد على المراكز من الخامس وحتى الثامن، أما الفريقان اللذان يغادران من نصف النهائي، فتقام مباراة واحدة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع.في المباراة الأولى، ستكون الفرصة جيدة أمام بني ياس والظفرة لإعادة ترتيب الأوراق مجدداً قبل استئناف دوري أدنوك للمحترفين، إذ لا يقدم الفريقان الأداء المنتظر منهما، ففي الوقت الذي جمع فيه بني ياس تسع نقاط من أصل 27 ممكنة ويحتل حالياً المركز الـ11 على لائحة ترتيب الدوري، فإن الظفرة في المقابل واصل النتائج المتذبذبة، إذ جمع سبع نقاط فقط، ويجلس في المركز الـ12. وكان أصحاب الأرض ودّعوا كأس الرابطة على يد الوصل، بالخسارة 1-2 في ملعب الشامخة، والسقوط على ملعب زعبيل في لقاء الإياب صفر-2، بينما في الجانب الآخر غادر الظفرة بالسقوط على ملعبه 1-3 على يد النصر، والتعادل سلباً في لقاء الإياب في دبي.وفي المباراة الثانية، يبحث فريق الإمارات عن تضميد جراحه في الدوري على حساب العروبة في مباراة تحديد المراكز بكأس الرابطة، كما يأمل الفريق تصحيح المسار بعد عدد من التغييرات الإدارية والاستقالات التي شهدها النادي أخيراً. وكان فريق الإمارات قد حقق فوزه الوحيد هذا الموسم في بطولة كأس رابطة المحترفين على حساب العين بهدف دون مقابل، لكنه ودع البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة 1-2 لصالح الزعيم العيناوي، كما نجح العروبة في تحقيق فوزه الأول أيضاً في هذه البطولة، وكان على حساب اتحاد كلباء، قبل أن يخسر أمام الفريق نفسه برباعية نظيفة إياباً.

وفي مباراة ثالثة، يبحث الشارقة عن فوز معنوي يستقبل به مرحلة المدرب الجديد الروماني كوزمين أولاريو الذي تعاقد معه النادي بعقد يمتد لموسمين خلفاً للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري، علماً أن الشارقة ودع المنافسة في كأس رابطة المحترفين على يد عجمان (3- 3 على ملعبه، و2-2 خارجه)، فيما ودع خورفكان المنافسة أمام الوحدة (فاز على أرضه 3-2 ذهاباً، وخسر بهدف نظيف خارجه).

ويخوض الشارقة المباراة بعد الخسارة الكبيرة أمام الوحدة في الجولة الماضية للدوري بثلاثة أهداف نظيفة، لذلك يأمل «الملك» في الظهور بمظهر مختلف عن الذي ظهر به أخيراً طمعاً في مصالحة جمهوره الغاضب من النتائج السلبية.

ويحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل خورفكان المركز السادس بـ 15 نقطة.

كأس رابطة المحترفين

الشارقة - خورفكان 20:15

بني ياس - الظفرة 18:00

الإمارات - العروبة 18:00

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