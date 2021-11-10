المربوعي: فرصة دبا الحصن في الصعود للمحترفين أقوى من المواسم الماضية

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

وصف هداف دبا الحصن، اللاعب العماني محمد علي المربوعي، فرصة فريقه بالتأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين بالأقوى قياساً بالمواسم الماضية، منوهاً إلى أن تصاعد الأداء الجماعي للاعبين وسلسلة النتائج الايجابية المتتالية، إضافة إلى القدرة على تعويض التأخر بالنتيجة وقلبها لمصلحة الفريق والجاهزية الفنية لجميع اللاعبين والدعم الكبير من الجهازين الفني والإداري للنادي، تدعو للتفاؤل بتحقيق الأهداف المرجوة، وتؤكد أن دبا الحصن سيكون له شأن كبير في الموسم الحالي، مقدماً الشكر لمجلس إدارة النادي للدعم والرعاية التي عززت الثقة لدى أفراد الفريق.

ويعتبر المربوعي الذي انضم لدبا الحصن قادماً من الشارقة أحد أبرز اللاعبين الذين يشاركون في دوري الدرجة الأولى من مواليد الدولة.

وقال المربوعي لـ«الإمارات اليوم»: «تحقيق التعادل وأربعة انتصارات من مجموع خمس مباريات، وأداء متصاعد في مباريات الدوري؛ تعكس تطلعاتنا القوية في التأهل للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، لكننا ندرك أن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف طويلاً والمهمة ليست سهلة، وكل ما علينا فعله في الوقت الحاضر هو اللعب بتركيز عالٍ في جميع المباريات، دون النظر لنتائج بقية الفرق».

وبخصوص تسجيله أربعة أهداف، محتلاً المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف لاعب دبا الفجيرة البرازيلي دياغو دا سيلفا، قال المربوعي: «لست مهتماً بصدارة الهدافين إلا في حال كانت ستساعد الفريق على تحقيق طموحاته في الصعود لدوري الأضواء، الأهم أن نتمكن من حصد النقاط بشكل مبكر في البطولة والمحافظة على التواجد في أعلى الترتيب للصعود للمحترفين».

وأثنى المربوعي على دعم الجمهور ووقفته خلف الفريق.

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