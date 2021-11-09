الإساءة للحكم تكلف كلباء إنذارا وغرامة 10 آلاف درهم في مباراة شباب الأهلي

المصدر: الإمارات اليوم

وجهت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم، إنذارا إلى نادي اتحاد كلباء، وقررت تغريمه 10 آلاف درهم، وذلك بسبب تلفظ مديره التنفيذي على حكم مباراة الفريق ضد شباب الأهلي في الجولة الماضية بدوري أدنوك للمحترفين. وعقدت اللجنة الاجتماع اليوم، برئاسة، المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً. وقالت اللجنة إن العقوبة جاءت بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة.

وقررت اللجنة أيضا، بعد الاطلاع على تقرير حكم مباراة الرمس وشباب الأهلي دبي في دوري الشباب تحت 21 عاماً، إيقاف محمد جاسم صالح لاعب شباب الأهلي أربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.

ونظرت اللجنة في إحالة لجنة المسابقات للمخالفات التي وقعت في مباراة فريق أتلتيكو أرابيا أمام فريق لا ليغا ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية، واتخذت اللجنة قرارها باعتماد خسارة فريق أتلتيكو أرابيا للمباراة بنتيجة ( 4 – 1 )، وذلك لمشاركة لاعب لا يحق له المشاركة قانوناً في المباراة مع استنفاذ اللاعب للعقوبة في أول مباراة يحق للاعب المشاركة فيها فور صدور القرار.

ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي الحمرية لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات لاعب في الوقت المحدد لذلك في مسابقة دوري كرة قدم الصالات ، ووجهت العقوبة ذاتها لنادي الظفرة للسبب ذاته في مسابقة دوري الصالات للرديف.

واتخذت اللجنة قراراً بإيقاف عبدالله حسين حسن لاعب كلباء أربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره أربعة ألاف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، وللسبب ذاته اتخذت العقوبة نفسها على محمد حميد لاعب نادي الإمارت، فيما قررت إيقاف كلاً من راشد خميس سويدان لاعب نادي الوصل، ومنصور خالد عبدالله لاعب نادي الظفرة مباراتين غرامة مالية قدرها ألفي درهم على كل منهما للتلفظ على لاعب الفريق المنافس ، كما قررت إيقاف راشد سالم ناصر لاعب نادي الفجيرة مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ على حكم المباراة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً.

واطلعت اللجنة على تقرير حكم المباراة التي جمعت عجمان والوصل في دوري الأشبال تحت 15 عاماً (أ)، وقررت إيقاف علي هاني علي لاعب نادي عجمان مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ألف وخمسمائة درهم لرمي حذائه في وجه لاعب الفريق المنافس، إضافة لإيقاف سهيل عادل خميس لاعب نادي الجزيرة أربعة مباريات وتغريمه مبلغ وقدره ألفي درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة في المسابقة ذاتها.

واعتمدت اللجنة خسارة دبا الحصن لمباراته ضد الرمس بنتيجة ( 30 – 1 ) وتغريمه مبلغ وقدره خمسة ألاف درهم لتناقص عدد لاعبيه عن العدد القانوني أثناء سير المباراة، وذلك في مسابقة دوري الناشئين تحت 13 عاماً (ج).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news