صافرة إماراتية لإدارة تصفيات كأس العالم والأندية الآسيوية للسيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

غادر إلى العاصمة الفيتنامية هانوي طاقم تحكيم إماراتي، مكوّن من محمد عبدالله (حكم ساحة) ومحمد أحمد (مساعد أول) وحسن المهري (مساعد ثان) وعادل النقبي (حكم رابع) وعمار الجنيبي (حكم فيديو)، لإدارة مباراة فيتنام واليابان التي تقام بعد غدٍ، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وعين الاتحاد الدولي الطاقم الإماراتي المكون من أحمد الراشدي (مساعد أول) وعمر آل علي (حكم رابع) ومحمد عبدالله حسن (حكم فيديو) وعمار الجنيبي (حكم فيديو مساعد) ضمن طاقم التحكيم الذي سيُدير مباراة منتخبي فيتنام والسعودية يوم 16 الجاري.

من جهة أخرى، يُشارك الحكم الدولي عمر آل علي (حكم فيديو)، ضمن طاقم التحكيم المكلف إدارة مباريات بطولة الأندية الآسيوية للسيدات في الأردن، التي انطلقت منافساتها أول من أمس.

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