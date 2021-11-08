بني ياس يفتتح «دولية الطائرة» بالفوز على السيب العماني

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

افتتح فريق بني ياس للكرة الطائرة مشواره في بطولته الدولية بفوز صعب على منافسه السيب العماني، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أول من أمس، على الصالة «السماوية» في ملعب الفريق في منطقة الشامخة بأبوظبي، وحصد لاعب الفريق، الكوبي ريزو اليخاندرو، جائزة أفضل لاعب.

وفي المواجهة الثانية، خسر فريق الجزيرة أمام منافسه الأهلي السعودي بثلاثة أشواط نظيفة، ونال نجومية اللقاء لاعب الأهلي، خليل حجي.

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