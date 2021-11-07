رالي أبوظبي على موعد اليوم مع المرحلة الأولى في الظفرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يحتفل رالي أبوظبي الصحراوي بالذكرى الـ30 لتأسيسه، مع الاستعداد لانطلاق البطولة الحالية، حيث سيكون الموعد اليوم مع المرحلة الأولى من أصل خمس مراحل، وستكون ضربة البداية في كثبان منطقة الظفرة بطول 262 كلم، ثم بعدها غداً مرحلة (أدنوك للتوزيع - 333.43 كلم)، على أن تستمر بالمرحلة 3 (مجلس أبوظبي الرياضي - 293.00 كلم)، ثم الرابعة (طيران أبوظبي -251 كلم)، وأخيراً المرحلة الختامية والخامسة (حلبة مرسى ياسي - 162.94 كلم) الخميس المقبل.

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