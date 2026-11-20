قال لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل السابق داني ألفيش إن الفترة التي قضاها في السجن كانت أسعد بالنسبة إليه من سنوات كان يجني فيها ملايين اليوروهات من كرة القدم، مستعيداً في كلمة مصوّرة تفاصيل حياته خلف القضبان، حيث قال إنه كان يتقاضى 113 يورو.

وعرضت صحيفة «آس» الإسبانية المقطع وكان التصريح قد ظهر في تغطية سابقة لشبكة «سي إن إن البرازيل» في يوليو، التي أفادت بأن الكلمة أُلقيت خلال لقاء ديني في كنيسة «كاسا دي ديوس» في غواتيمالا.

وقال ألفيش إنه كان يقوم بأعمال تنظيف خلال فترة سجنه، وربط شعوره بالسعادة آنذاك بإيمانه، وجاءت المقارنة ضمن حديثه عن التحول الذي طرأ على حياته بعد سنوات أمضاها في ملاعب أوروبا، بقميص أندية من بينها برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وقضى المدافع البرازيلي السابق نحو 14 شهراً في السجن في إسبانيا قبل الإفراج عنه بكفالة في مارس 2024، بعدما قضت محكمة في فبراير من العام نفسه بسجنه أربع سنوات ونصف السنة في قضية اعتداء جنسي.

وفي مارس 2025، ألغت محكمة العدل العليا في كتالونيا حكم الإدانة بالإجماع وقضت ببراءته في الاستئناف، بعدما خلصت إلى أن الأدلة لم تكن كافية لاستبعاد قرينة البراءة.