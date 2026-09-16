«نحمي الرياضة.. نحمي المجتمع».. شرطة دبي تنظم ملتقى لمكافحة المنشطات في الرياضة

تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ومجلس دبي الرياضي، صباح غد الخميس، «ملتقى مكافحة المنشطات في الرياضة»، بشعار «نحمي الرياضة.. نحمي المجتمع»، بمشاركة مؤسسات وشخصيات رياضية محلية ودولية معنية بمكافحة المنشطات والوقاية من مخاطرها.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النزاهة الرياضية وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة، وحماية صحة وسلامة الرياضيين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بمخاطر المنشطات والمواد المحظورة، ومناقشة أحدث التطورات العلمية والطبية والقانونية والتشريعية المرتبطة بمكافحتها.

ويتضمن برنامج الملتقى كلمة افتتاحية، يعقبها عرض قصص توعوية حول أضرار المنشطات الرياضية وتأثيراتها في الرياضيين، ثم كلمة للقيادة العامة لشرطة دبي يلقيها اللواء بدران سعيد الشمسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، إلى جانب كلمة للدكتورة مي أحمد سلطان الجابر، تتناول مكافحة المنشطات في دولة الإمارات والاستجابات الدولية في هذا المجال.

ويشتمل البرنامج على ورشتين متخصصتين، تتناول الأولى التطورات العلمية والطبية في مكافحة المنشطات، والبيانات والمواد الحديثة المستخدمة في المجال الرياضي، وحقوق ومسؤوليات الرياضيين، إلى جانب استعراض التجارب الدولية وأفضل الممارسات.

وتبحث الورشة الثانية مخاطر المكملات الغذائية واحتمالية تلوثها بالمواد المحظورة، إضافة إلى الاستثناءات للاستخدام العلاجي (TUE)، والجوانب القانونية والتشريعية المرتبطة بمكافحة المنشطات واستخدام المواد المحظورة في المجال الرياضي.

ويشارك في جلسات الملتقى خبراء ومتخصصون ومسؤولون وباحثون من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الرياضية والصحية والأمنية والأكاديمية، لمناقشة أحدث المستجدات في مجال مكافحة المنشطات والوقاية منها، وحماية الرياضيين، والتعامل مع المواد والمنشطات الحديثة، وتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات الدولية.

وأكد عضو مجلس التكامل الرياضي في شرطة دبي، المقدم سالم بن غليطة المهيري، أن "اهتمام شرطة دبي بالتوعية بمخاطر المنشطات يأتي ضمن دورها الوقائي والمجتمعي، مشيراً إلى تنفيذ برامج وورش ومحاضرات توعوية على مدار العام في المدارس والأندية والصالات الرياضية، بالتعاون مع الجهات المختصة".

وقال إن "هذه الجهود تشمل مبادرة (رياضي واعي)، التي تستهدف النشء والرياضيين الشباب، وتسهم في تعزيز السلوكيات الإيجابية والصحة البدنية والنفسية، ورفع قدرتهم على اتخاذ القرارات السليمة والابتعاد عن الممارسات التي قد تعرض صحتهم ومستقبلهم للخطر".

ويقُام على هامش الملتقى معرض توعوي متخصص بالمكملات الغذائية، بهدف رفع مستوى المعرفة بطرق استخدامها بصورة مسؤولة، والتأكيد على أهمية الرجوع إلى المختصين وتجنب الاعتماد على المعلومات أو التوصيات غير الموثوقة.

ويختتم الملتقى أعماله بإعلان التوصيات وتكريم الجهات المشاركة في المعرض، والتقاط صورة جماعية للمشاركين والمنظمين والشركاء.

ومن ناحية أخرى، يعقد في نادي ضباط شرطة دبي، عند الساعة 10 صباحاً، مؤتمر صحافي للإعلان عن أجندة فعاليات موسم الدراجات الهوائية في شرطة دبي.