توفي الملاكم الأيرلندي لي ريفز، متأثرا بإصابات تعرض لها خلال نزال خاضه في شهر أغسطس الماضي.

وكان الملاكم (31 عاما) دخل في غيبوبة اصطناعية وخضع لجراحة عاجلة بعد تعرضه لضربة قاضية في الجولة العاشرة من نزاله ضمن فئة وزن خفيف الوسط ضد مواطنه جاري كولي، والذي أقيم في العاصمة الأيرلندية دبلن في الأول من أغسطس الماضي.

وأكدت مؤسسة «كوينزبيري» للترويج لمباريات الملاكمة نبأ وفاة ريفز في بيان نشرته على حسابها الخاص بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً)، جاء فيه: «يشعر الجميع في كوينزبيري بحزن عميق لسماع نبأ وفاة لي ريفز».

أضاف البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لقد كان لي ملاكما موهوبا للغاية، فضلاً عن كونه قدوة حقيقية ومصدر إلهام لمجتمعه. نتقدم بأحر التعازي لعائلة لي وأصدقائه وكل من أحبوه».

واختتم البيان: «نطلب احترام خصوصيتهم في هذا الوقت العصيب للغاية. ارقد بسلام يا لي».

يذكر أن ريفز انتصر في 16 من أصل 18 نزالا خاضها منذ احترافه الملاكمة في عام 2018، علما بأنه أقيمت العديد من نزالاته في كندا وكولومبيا.

من جانبه، نعى جاري كولي خصمه الراحل عبر حسابه الخاص في تطبيق (إنستجرام) قائلاً: «لقد تواجهنا في الحلبة في أغسطس الماضي، لكن معرفتنا ببعضنا تعود لسنوات طويلة».

وأضاف: «يا له من شخصية رائعة ورجل نبيل. لم يكن بيننا سوى المودة والاحترام يا بطل. لا أكاد أصدق أنني أكتب هذه الكلمات.. ارقد بسلام يا أخي».