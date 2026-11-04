بعد الاصطدام الذي أودى بحياة خيسوس دي ميغل.. حارس أندورا: أعيش أصعب أيام حياتي

خرج حارس مرمى نادي أندورا خيسوس أوونو عن صمته، اليوم الأربعاء، موضحاً أنه يعيش "أصعب أيام" حياته، غداة وفاة مهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل الذي كان قد اصطدم به بعنف أثناء مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وقال أوونو في بيان نشره ناديه أندورا "إنها أصعب أيام حياتي. أجد صعوبة في إيجاد الكلمات، ومن الصعب جداً عليّ استيعاب ما حدث. أشعر بألم هائل إزاء رحيل خيسوس. أفكر فيه وفي عائلته وفي جميع الأشخاص الذين كانوا يحبونه".