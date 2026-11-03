وفاة دي ميجيل مهاجم تينيريفي الإسباني

أعلن نادي تينيريفي في بيان له، اليوم، عن وفاة مهاجم الفريق خيسوس دي ميجيل (30 عاما)، في المستشفى، وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال مباراة ضمن بطولة دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وجاء في بيان النادي: "بقلوب يعتصرها الألم، وغصة في الحلق، وعدم قدرة على تصديق ما حدث، نعلن ببالغ الأسى عن وفاة خيسوس دي ميجيل ألاميدا، صباح اليوم الثلاثاء، 3 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة صباحا".

أضاف البيان: "لا توجد كلمات يمكنها تقديم العزاء، ولا شيء على الإطلاق يمكن أن يخفف من حدة هذا الحزن العميق. إننا نقف إلى جانب عائلته المكلومة، وإلى جانب أحبائه الذين يبكون اليوم هذه النهاية القاسية".

وكان دي ميجيل تعرض لسكتة قلبية عقب اصطدامه بخيسوس أوونو، حارس مرمى فريق إف سي أندورا، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، حيث تم نقله على إثرها بشكل عاجل إلى المستشفى، بينما تقرر إيقاف اللقاء.

وفي وقت سابق من اليوم، كان نادي تينيريفي قد أشار إلى أن حالة دي ميجيل الصحية "شهدت تدهورا على المستوى العصبي".

يُذكر أن دي ميجيل بدأ مسيرته الاحترافية عام 2015 مع الفريق الرديف لنادي ليجانيس، ولعب بعدها بقمصان ثمانية أندية أخرى في إسبانيا، من بينها نادي تينيريفي، الذي انتقل إليه في العام الماضي.