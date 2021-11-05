الوحدة مع غريغوري.. فريق مرعب وشخصية بطل

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

نجح مدرب الوحدة المؤقت، الفرنسي غريغوري، في إعادة «العنابي» إلى مساره الصحيح مجدداً، بعدما قاده أول من أمس، إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين على حساب الشارقة في ختام الجولة التاسعة، ليعيد ذلك السعادة مرة أخرى إلى جمهور الفريق، بعدما غابت عنه طوال الفترة الماضية. وقدم الوحدة أمام الشارقة واحدة من أجمل وأقوى مبارياته في الموسم الحالي، وأظهر فيها شخصية فريق منافس على اللقب، حيث فرض سيطرته بالطول والعرض، لاسيما الرباعي المميز إسماعيل مطر والسوري عمر خربين والبرتغالي فابيو مارتينيز والبرازيلي جواو بيدرو.

وظهر العنابي خلال مباراته أمام الشارقة كفريق مرعب، وهو يلعب كرة جميلة وبأسلوب جماعي منظم، واختلفت شخصية الفريق تماماً عن التي ظهر بها مع مدربه السابق، الهولندي تين كات، الذي تم الاستغناء عنه، بسبب النتائج السلبية المتواضعة للفريق في الدوري، فضلاً عن خروجه من دوري أبطال آسيا للأندية.

ومثل الفوز الكبير الذي حققه الفريق على الشارقة خارج أرضه بثلاثة أهداف نظيفة دفعة معنوية كبيرة للاعبين، ونقطة انطلاقة جديدة للفريق، بعدما استعاد لاعبو الفريق ثقتهم بأنفسهم وإمكاناتهم الفنية.

وعاد الوحدة من فريق يسعى لتحسين مركزه في ترتيب فرق الدوري، إلى منافس قوي على اللقب، بعدما انتقل من المركز الرابع إلى الثاني، برصيد 17 نقطة، خلف العين الذي يتصدر ترتيب فرق الدوري برصيد 21 نقطة.

وعرف غريغوري كيف يخرج طاقات لاعبيه، ويوظف إمكاناتهم الفنية بالشكل المطلوب، بما يصب في مصلحة الفريق الوحداوي. وفي الجانب الآخر، أخفق مدرب الشارقة المؤقت الإسباني خوان كارلوس، الذي تسلم المهمة بشكل مؤقت في أعقاب الاستغناء عن المدرب السابق عبدالعزيز العنبري في تحسين وضع الفريق، واستعادة نغمة الانتصارات مجدداً، إذ غابت الابتسامة عن الفريق، واستمرت دوامة النتائج المتواضعة، حيث تعرض حتى الآن إلى أربع خسائر في الدوري، وواصل نزيف النقاط متراجعاً في الترتيب من المركز السادس إلى الثامن، برصيد 13 نقطة، بعدما كان ضمن فرق المقدمة.

وقال غريغوري في المؤتمر الصحافي إنه سعيد بالفوز، وتابع: اللاعبون أظهروا روحاً قوية، وهذه هي كرة القدم عندما تلعب بشكل متماسك تسهل عليك الأمور. مشيراً إلى أنه «من الصعب أن يخسر الوحدة، وهو يلعب بروح قوية ومعنويات عالية»، وقال إن العنابي استحق الفوز والوصافة.

• غريغوري حقق فوزين من مباراتين مع الوحدة، وقفز من الرابع إلى الثاني في الدوري.

خوان كارلوس: الشارقة يعاني بسبب المشكلات الدفاعية

قال مدرب الشارقة المؤقت، الإسباني خوان كارلوس، إن فريقه يعاني بسبب المشكلات الدفاعية التي كلفت الفريق الكثير، وأسهمت بشكل كبير في خسارته أمام الوحدة. وتابع في المؤتمر الصحافي بعد الخسارة أمام العنابي 3-صفر: «مقتنع باللاعبين الموجودين في صفوف الفريق، وبإمكاناتهم، ونقطة التحول كانت الهدف الذي سجله الوحدة في الثواني الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول، ما تسبب في إرباك حسابات الفريق».



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