خيمينيز: بني ياس تخلّص من «الحظ السيئ».. وأهدافي لن تتوقف

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

قال لاعب فريق بني ياس، الأرجنتيني، نيكولاس خيمينيز، إن «السماوي» تخلّص من (الحظ السيئ) الذي لازمه في الفترة الماضية، وذلك بفوزه الثمين الذي حققه مساء أول من أمس، على ضيفه فريق الإمارات 3-1، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، واعداً في الوقت نفسه بأن أهدافه لن تتوقف، وستستمر من أجل مساعدة الفريق على الحفاظ على نسق الانتصارات، وطي فترة النتائج المتذبذبة.

وكان خيمينيز سجل هدفين من أصل ثلاثة، فاز بها بني ياس على الصقور، ليستعيد السماوي ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ سبتمبر الماضي، وتحديداً حين تخطى وقتها مستضيفه الظفرة 2-1، لكن الفريق مر بمرحلة من النتائج المتواضعة، إذ تعادل في لقاءين، وخسر في مثلهما.

وقال خيمينيز عبر حسابه في «إنستغرام» عقب تسجيله لأول مرة منذ بداية الموسم، ورفع رصيده من الأهداف إلى 10 مع بني ياس في المجمل: «منذ الآن علينا أن نواصل السير في طريق الانتصارات، وسنعمل على إظهار قدراتنا، مستعينين بالعمل الجاد، وسأعمل مع بقية زملائي على تحقيق فرحة الفوز في المباريات».

وتجنب السماوي الدخول في دوامة الشك، بسبب النتائج السلبية التي حققها منذ بداية الموسم الحالي، والتي لا تتناسب مع كونه وصيف النسخة الماضية التي ظل فيها منافساً على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، لكن الفوز في الجولة التاسعة منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، قبل الدخول في فترة التوقف الدولي، خاصة أنه تقدّم إلى المركز الحادي عشر بتسع نقاط.

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