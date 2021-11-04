كايزر: عجمان فاز بعد استغلال النقص العددي للجزيرة

المصدر: منصور السندي ■ عجمان

قال مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، إنه يشعر بالإحباط بعد الخسارة أمام عجمان في الجولة التاسعة بدوري أدنوك للمحترفين 2-1، قائلاً في المؤتمر الصحافي إن «عجمان فاز لأنه استغل النقص العددي في الجزيرة، فطرد الحارس علي خصيف كان نقطة التحول في اللقاء». وتابع: سجل عجمان هدف الفوز، بعد طرد خصيف مباشرة. وشدد على أن الفريق سيسعى لتدارك هذا الأمر في الفترة المقبلة، وتعويض هذه الخسارة التي أفقدته وصافة الدوري. بدوره، قال مساعد مدرب عجمان، يوسف الكتبي، إن المباراة كانت صعبة كون الجزيرة يملك الجودة والقيمة الفنية العالية، معتبراً في المؤتمر الصحافي أنه «كان بإمكان عجمان أن ينهي المباراة منذ الشوط الأول، لكن هذه هي كرة القدم»، مشيراً إلى أن عجمان اعتمد على إغلاق منطقته، واللعب على الكرات المرتدة ونجح في ذلك. وشكر يوسف الكتبي لاعبي عجمان على المجهود الطيب الذي قدموه، مشيراً إلى أن أمام فريقه مدة 20 يوماً قبل مباراته المقبلة أمام الوحدة.

حصد عجمان ثلاث نقاط مهمة من أمام ضيفه الجزيرة حامل لقب الدوري. واستحق عجمان الفوز بعدما قدم مستوى فنياً مميزاً خلال المباراة، وكان الطرف الأفضل في أغلب فترات المباراة، وأحرج الجزيرة الذي يضم العديد من النجوم الكبار.

• الجزيرة أنهى مباراة عجمان بـ10 لاعبين، بعد طرد علي خصيف في الشوط الثاني.

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