الوحدة يقهر «الملك» ويُعلن نفسه منافساً على لقب الدوري

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

عاد الوحدة إلى أبوظبي بفوز ثمين على حساب مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد الشارقة في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، وقفز «أصحاب السعادة» إلى المركز الثاني بـ17 نقطة، بفارق أربع نقاط عن العين المتصدر. ويعد هذا الفوز الرابع للوحدة في الدوري الذي لم يخسر حتى الآن، فيما تلقى الشارقة الخسارة الرابعة والأولى تحت قيادة مدربه المؤقت الإسباني خوان كارلوس، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

وقاد المباراة طاقم تحكيم ألماني بقيادة توبياس ستيلر، في ثاني ظهور للصافرة الأجنبية في الدوري.

وأخرج حكم المباراة ستيلر الذي ظهر بشخصية قوية ولياقة بدنية عالية، البطاقة الصفراء أربع مرات، وكان لافتاً عدم لجوء الحكم إلى تقنية الحكم الفيديو «الفار».

حضر المباراة مدرب المنتخب الوطني الهولندي مارفيك لمتابعة مستويات اللاعبين.

وعانى الشارقة صعوبات فنية كبيرة خلال المباراة تسببت في الخسارة التي تعرض لها.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف سجله المحترف السوري عمر خريبين من تسديدة رأسية قوية «48»، وأضاف البرازيلي جواو بيدرو الهدف الثاني للوحدة «64»، وبدد فابيو مارتينيز أي أمل للشارقة في العودة للمباراة بتسجيله الهدف الثالث «80».

ويُعد هذا الفوز الثاني على التوالي للوحدة بقيادة مدربه المؤقت الفرنسي غريغوري.

• الوحدة لم يخسر منذ انطلاق الدوري، فيما تلقى الشارقة الخسارة الرابعة.

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