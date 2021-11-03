"خمينيز" كلمة سر بني ياس أمام "الصقور"

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

سجل اللاعب الأرجنتيني، نيكولاس خمينيز هدفين من أصل ثلاثة كان قد فاز بها فريقه بني ياس على حساب الإمارات 3-1، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الأربعاء، على استاد الشامخة ضمن الجولة التاسعة لدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين لكرة القدم، ليستعيد بذلك "السماوي" ذاكرة الانتصارات الغائبة عنه منذ منتصف سبتمبر الماضي، وتحديداً حينما انتصر وقتها على مضيفه الظفرة 2-1، ومنذاك الوقت ظلت نتائج الفريق متذبذبة إذ تعادل في لقائين وخسر في مثلها.

وتجنب "السماوي" الدخول في "دوامة الشك" بسبب النتائج السلبية التي حققها منذ بداية الموسم الحالي، والتي لا تتناسب مع كونه كان وصيف النسخة الماضية التي ظل فيها منافساً على لقب الدوري حتى الجولة الأخيرة، لكن الفوز في مباراة الأمس سيمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل الدخول في فترة التوقف الدولي خاصة وأنه سيضع النقطة 9 في رصيده، بينما استمرت معاناة "الصقور" باحتلال المركز الأخير بدون نقاط.

وكان أصحاب الأرض خاضوا اللقب تحت الضغط بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق في الفترة الماضية ومن بينها خروجه من كأس رابطة المحترفين أمام الوصل، لكن الفريق استطاع أن يتغلب على ظروفه والفوز في المواجهة بعد أن سجل الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز هدف التقدم في الدقيقة 23، وعاد اللاعب وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 74، فيما قلص الإمارات الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 86 بواسطة لاعبه وليد صابر، غير أن بني ياس أكد أفضليته وسجل الهدف الثالث بواسطة السويدي إسحاق ثيلين في الدقيقة 3+90.

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