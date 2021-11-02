«ديربي دبي» يحدد مسار الوصل والنصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يقف فريقا الوصل والنصر عند مفترق طرق مهم خلال مواجهتهما الساعة 20:15 من مساء اليوم، ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، التي ستحدد مسارهما في طريق المنافسة على لقب البطولة قبل فوات الأوان، لاسيما أنهما على مسافة قريبة من العين المتصدر بـ18 نقطة، على الرغم من ترتيبهما المتأخر على لائحة الترتيب، إذ يحتل النصر المركز الخامس بـ13 نقطة، ويحل الوصل في المركز الثامن برصيد 12 نقطة، ما يعني أن الدوري لايزال في الملعب حسابياً حتى الآن، فالفارق بين الثامن والأول ست نقاط فقط.

ويتسم «ديربي دبي» بالندية والإثارة، اليوم، في ظل فارق النقطة الذي يفصل «العميد» و«الإمبراطور»، بينما المعنويات ليست واحدة، ففي الوقت الذي انتشى فيه الوصل بالفوز على فريق الإمارات بهدف دون مقابل في الجولة الماضية، فإن النصر تعرض لهزيمة غير متوقعة في استاد آل مكتوم أمام اتحاد كلباء بثلاثية أزعجت جماهيره، التي كانت قد توسمت خيراً في منافسة الفريق على اللقب، بعد الفوز العريض على الشارقة بثلاثية نظيفة.

وكانت الخسارة قد انعكست سلباً على أجواء تدريبات النصر، وهو ما أكده المدرب الأرجنتيني دياز في مؤتمر صحافي بقوله: «إن التدريبات أقيمت في أجواء صعبة بسبب مرارة الخسارة أمام اتحاد كلباء»، مشيراً إلى «ارتكاب لاعبي خط الوسط طارق أحمد والبرتغالي توزي أخطاء، إلى جانب سوء التغطية من قلبي الدفاع، وهو ما تسبب في الخسارة الكبيرة».

في المقابل، يراهن «الأصفر» على خوض المباراة على ملعبه، وعودة الجمهور للمرة الأولى إلى «الديربي» منذ موسم 2019-2020، بعدما أقيمت مباريات الموسم الماضي من دون حضور الجمهور بداعي تأثير جائحة فيروس كورونا، إذ يسعى الوصل إلى عدم تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما تلقى خسارة كبيرة من النصر في زعبيل بثلاثة أهداف دون رد، بينما يتمنى الوصلاوية أن يكرر الفريق انتصاره في «الديربي»، بعدما فاز الوصل في آخر مباراة جمعت الفريقين في الموسم الماضي على ملعب النصر بهدف دون رد أحرزه فابيو ليما.

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