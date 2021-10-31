1000 مشجع احتفلوا بفوز خورفكان.. وكايو يؤكد: لن نفرط في أي نقطة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

احتفل أكثر من 1000 مشجع من أنصار فريق خورفكان، غصت بهم مدرجات استاد صقر بن محمد القاسمي، بحسب ما أكد مصدر في نادي خورفكان لـ«الإمارات اليوم»، بالفوز المهم أول من أمس على عجمان 2-0 في الجولة الثامنة بدوري أدنوك للمحترفين. وكان الحضور الجماهيري الأبرز في المباراة، وخرج الجمهور سعيداً بعد أن ارتقى فريقه إلى المركز السابع بـ12 نقطة، وهو أفضل مركز له في دوري المحترفين حتى اليوم.

من جهته، قال قائد الفريق روفائيل دودو لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بتسجيل الهدف الأول ومساعدة الفريق على تحقيق الفوز، وأكثر ما يشعرنا بالسعادة أن الجمهور عاد وهو يشعر بالفرحة والسعادة».

في جانب آخر، قال مدرب خورفكان البرازيلي كايو إن الفوز كان مهماً للغاية، مشدداً على أن الفريق «لن يفرط في أي نقطة مستقبلاً». وتابع في المؤتمر الصحافي: «فزنا بمباراة صعبة ووضعتنا في مكان متقدم في ترتيب البطولة»، وتابع: «قدمنا مباراة كبيرة وكنا حريصين على الحد من خطورة عجمان، وسعيد أكثر أننا لم نخسر في خمس مباريات متتالية».

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