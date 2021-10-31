مهدي: عبدالرزاق لم يكن سيئاً.. وتغيير طريقة اللعب وراء استبداله

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

قال مدرب شباب الأهلي مهدي علي، إن «اللاعب سعود عبدالرزاق لم يكن سيئاً حتى يتم استبداله في الدقيقة 20 من الشوط الأول من مباراته أمام العين، وأن الأمر تم بسبب تغيير طريقة اللعب، وليس بسبب مستوى اللاعب». وأوضح مهدي في المؤتمر الصحافي بعد التعادل المثير 1-1 أمام العين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين أول من أمس: «أداء اللاعب لم يكن سيئاً، لكن الفريق عموماً لم يبدأ اللقاء بشكل جيد، ولم يحالفنا التوفيق بسبب عدم وجود رأس حربة، لذلك كان يجب تغيير طريقة اللعب بعد 20 دقيقة، وأرى أن سعود عبدالرزاق لعب بشكل جيد ولم يكن سيئاً حتى أقوم بتغييره، لكن التغيير تكتيكي في المقام الأول».

وأضاف: «لعبنا مباراة قوية أمام فريق يتصدر الدوري، وبشكل نسبي تفوق العين في الشوط الأول، أما الشوط الثاني فتحسن الأداء وأهدرنا العديد من الفرص».

وأشاد بمشاركة أحمد خليل العائد من غياب طويل بسبب الإصابة، وقال: «كنا نتمنّى أن يكون خليل أكثر جاهزية حتى يحصل على وقت أكبر، لذلك لم نرغب في الاستعجال بمشاركته، وبشكل عام شاهدنا أنه منح الفريق إضافة كبيرة، وكان يمكن أن يحرز هدفاً وصنع فرصة خطرة، وأنا سعيد بمستواه وأتمنّى أن يواصل بالنسق نفسه، وهو بالتأكيد مكسب كبير لنا». وختم تصريحاته بتأكيده أن «عمر عبدالرحمن يخوض فترة التأهيل، وأنه يتوقع عودته للمشاركة في المباريات قريباً جداً».

ويحتل العين قمة الترتيب بـ18 نقطة، من ثلاثة تعادلات وخمسة انتصارات، بينما شباب الأهلي ثالثاً بـ15 نقطة، من أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة.

• 3 تعادلات لكل من العين المتصدر وشباب الأهلي الثالث في الدوري، وثلاث نقاط بينهما في سلم الترتيب.

ريبروف: العين لا يلعب للتعادل.. ولا أهتم إلا بفريقي

قال مدرب العين، الأوكراني ريبروف إن «العين لا يلعب للتعادل، الهدف الأول والأخير هو الفوز دائماً، وليس ضمن اهتماماتي استفادة الدوري من تعادل العين وشباب الأهلي، لأننا خسرنا نقطتين مع الاحترام للخصم». وقال في المؤتمر الصحافي: «لا أنظر إلى المسابقة، إلا بقدر ما أفكر وأهتم بمصلحة فريقي فقط، وقد سعينا إلى تحقيق الفوز».

وقال إن «فريقه كان الأفضل في الشوط الأول، لكنه فسر التراجع في الثاني بالضغط والإجهاد بسبب المشاركة قبل أيام فقط في الكأس».

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