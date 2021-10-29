3 نجوم يتعملقون في فوز الوحدة والوصل وخورفكان

المصدر: الامارات اليوم

تألق ثلاثة نجوم، أمس، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعدما قاد النجم الصاعد عبدالله حمد فريقه الوحدة للفوز على الظفرة 3-1 بصناعته هدفين، وتعملق محمد العكبري بتسجيله هدف الفوز القاتل للوصل بمرمى الإمارات 1-صفر، فيما كان الحارس زايد الحمادي كلمة السر في الانتصار الثمين لخورفكان على عجمان بهدفين نظيفين.

حمد يصنع «السعادة» في ملعب الظفرة

صنع اللاعب الصاعد عبدالله حمد (20 عاماً)، هدفين، ليسهم بشكل مباشر في فوز فريقه الوحدة، 3-1، على مضيفه الظفرة، أمس، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، واحتفظ «العنابي» بسجله الخالي من الهزائم في الموسم الحالي، كما رفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما تجمد الظفرة عند سبع نقاط.

ووقف اللاعب الشاب خلف تسجيل الهدفين الأول والثالث، وضع بهما كلاً من السوري عمر خريبين والبرتغالي فابيو مارتينز على التوالي في مواجهة المرمى، وكان تألق اللاعب الشاب قد دفع مدرب المنتخب الوطني، بيرت فان مارفيك، لاستدعائه للمنتخب الوطني خلال التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم في قطر، لكن المدرب واجه انتقادات في منحه لاعباً صغيراً في السن مثل هذه الفرصة، مع وصول التصفيات إلى مراحل الحسم.

وبالعودة إلى المباراة، فقد قصّ الوحدة شريط أهداف المباراة في وقت مبكر جداً من عمر اللقاء، بواسطة مهاجمه السوري عمر خريبين في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، مستفيداً من تمريرة عبدالله حمد، التي وضعته في مواجهة المرمى، ليسدد اللاعب الكرة في الزاوية المغلقة، ما أسهم في إراحة أعصاب فريقه.

وعاد الضيوف وسجلوا الهدف الثاني في اللقاء بواسطة المخضرم إسماعيل مطر، الذي سدد ركلة ثابتة بطريقة رائعة في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الظفرة خالد السناني، عجز الأخير في التعامل معها لتسكن شباكه، وتضاعفت معاناة أصحاب الأرض، بعد طرد لاعبه خلف الحوسني بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 26.

وانطلق الشوط الثاني بسيطرة وحداوية، وسط محاولات متقطعة لأصحاب الأرض، وهو ما دفع الوحدة لزيادة غلته من الأهداف، وجاء الهدف الثالث بواسطة البرتغالي فابيو مارتينز في الدقيقة 68 بصناعة عبدالله حمد، فيما سجل البرازيلي بيدرو بافلوف هدف الظفرة الوحيد في الدقيقة 73.

معاذ كمبال ■ أبوظبي

العكبري يقود الوصل لأغلى 3 نقاط أمام الإمارات

أحرز الوصل هدفاً قاتلاً بمرمى الإمارات في الدقيقة 95 عن طريق محمد العكبري، ليحقق ثلاث نقاط مهمة، عاد بها إلى سكة الانتصارات، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة على لائحة ترتيب الدوري، بينما أخفق الإمارات في الحصول على أي نقطة، بعد مرور ثماني جولات من البطولة.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى الفني من الفريقين، مع لعب هجومي مفتوح، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، بسبب ابتعاد اللاعبين الأجانب عن مستواهم، ما أسهم في سلامة الشباك في الشوط الأول بأكمله، وكانت أخطر الفرص تسديدة لاعب الإمارات، المغربي آدم نفاتي، في الدقيقة التاسعة، جاءت أعلى العارضة، ورد لاعب الوصل، البرازيلي راميرو، بالتسديدة نفسها، التي كادت تدخل مرمى الحارس عبدالله المرزوقي، ولكنه تصدى للكرة، وعادت إلى الملعب، قبل أن يخرجها الدفاع إلى ركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الفريقان الوصول إلى مرمى الفريق المنافس، ولكن مرت أول 10 دقائق دون أي جديد، وسنحت للوصل عدد من الهجمات، التي وصلت إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن عاب الفريق اللمسة الأخيرة وإنهاء الهجمات.

وفي الدقيقة 95، نجح لاعب الوصل محمد العكبري في خطف هدف الفوز للوصل، من كرة رأسية قبل نهاية المباراة، ليحصل الوصل على ثلاث نقاط ثمينة.

محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

خورفكان وعجمان.. قفّاز الحمادي يخطف الأضواء

حقق خورفكان فوزاً مثيراً على ضيفه عجمان بهدفين دون مقابل، ليصبح رصيد «نسور خورفكان» 12 نقطة في المركز السابع، مقابل 11 لعجمان في المركز التاسع.

ونجح حارس خورفكان زايد الحمادي في أن يكون نجماً للمباراة، بعد تصديه لتسديدات عدة كان يمكن أن تحسم النتيجة لمصلحة «البرتقالي».

وافتتح خورفكان الأهداف عن طريق البرازيلي روفائيل دودو (17) من ضربة جزاء، بعد أن لمست الكرة يد مدافع عجمان، وأضاع لاعب عجمان الكولومبي مينا فرصة التعادل، عندما سدد كرته وهو داخل الست ياردات إلى الخارج وهو في وضع مستريح، وسجل خورفكان هدفاً للبرازيلي دوغلاس، تم إلغاؤه بداعي وجود لمسة يد 27.

ونجح ثلاثي خورفكان مسعود سليمان وفلاح وليد والعراقي أسامة رشيد في تعطيل محاولات التونسي فراس بالعربي، والحد من خطورة أبوبكر تراولي، وطالب عجمان بضربة جزاء، بعد أن لامست الكرة يد فلاح وليد، إلا أن الحكم احمد عيسى وجد أنها لا ترتقي للعقوبة القاسية.

وفي أبرز محاولات عجمان، سدد لاعب عجمان ليوناردو كرة صاروخية، كادت أن تعلن عن هدف للبرتقالي لولا التصدي العالمي للحارس زايد الحمادي 51.

ووسط هجمات عجمان المتتالية سدد لاعب خورفكان سالم علي كرة صاروخية من خارج الجزاء، هزت شباك البرتقالي معلنة الهدف الثاني 86.

محمد فاضل ■ الشارقة

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