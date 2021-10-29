خورفكان يقهر عجمان.. وقفّاز الحمادي يخطف الأضواء

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

حقق خورفكان فوزا مثيرا على ضيفه عجمان بهدفين دون مقابل، الجمعة، في استاد صقر بن محمد القاسمي في نادي خورفكان ضمن الجولة الثامنة لدوري أدنوك الإماراتي للمحترفين ليصبح رصيد "نسور خورفكان" 12 نقطة في المركز السابع، مقابل 11 لعجمان في المركز التاسع.

ونجح حارس خورفكان زايد الحمادي أن يكون نجما للمباراة بعد تصديه لتسديدات عديدة كان يمكن ان تحسم النتيجة لمصلحة "البرتقالي".

وافتتح خورفكان الأهداف عن طريق البرازيلي روفائيل دودو (17) من ضربة جزاء بعد أن لمست الكرة يد مدافع عجمان، وأضاع لاعب عجمان الكولومبي مينا فرصة التعادل عندما سدد كرته وهو داخل الست ياردات الى الخارج وهو في وضع مستريح، وسجل خورفكان هدفا للبرازيلي دوغلاس تم الغائه بداعي وجود لمسة يد 27.

ونجح ثلاثي خورفكان مسعود سليمان وفلاح وليد والعراقي اسامة رشيد من تعطيل محاولات التونسي فراس بالعربي، والحد من خطورة ابوبكر تراولي، وطالب عجمان بضربة جزاء بعد ان لامست الكرة يد فلاح وليد الا ان الحكم احمد عيسى وجد انها لا ترتقي للعقوبة القاسية.

وفي ابرز محاولات عجمان سدد لاعب عجمان ليوناردو كرة صاروخية كادت ان تعلن عن هدف للبرتقالي لولا تصدي عالمي للحارس زايد الحمادي 51،

ووسط هجمات عجمان المتتالية سدد لاعب خورفكان سالم علي كرة صاروخية من خارج الجزاء هزت شباك البرتقالي معلنة الهدف الثاني 86.

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