النصر يصل محطة كلباء استعداداً لأهم 3 مباريات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء، عند الساعة 18:15 من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، والأمل يحدوه لمواصلة تقديم العروض والنتائج الإيجابية، إذ رفض تلقي أي خسارة منذ الجولة الخامسة من البطولة، عندما خسر أمام الجزيرة، كما صعد إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة، والفرصة متاحة الآن أمامه للحاق بركب الصدارة للمنافسة على اللقب، حيث يبعد عن المتصدر العين بفارق أربع نقاط فقط.

وكانت نتائج الفرق المنافسة قد أسهمت في حلول «العميد» بالمركز الرابع، وأصبح قريباً جداً من المنافسة على لقب الدوري، أما اتحاد كلباء فنجح في تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم في المباراة الماضية على حساب العروبة، ما أعطى ثقة للفريق للبحث عن فوز ثانٍ، بعد ست جولات كانت صعبة على الفريق واللاعبين.

ويخوض النصر ثلاث جولات صعبة عقب هذه المباراة أمام الوصل، وشباب الأهلي، والعين، وهو ما يعني ضرورة تحقيق الفوز اليوم، من أجل انتظار حسم المباريات المقبلة الصعبة، ويلعب الفريق بصفوف مكتملة باستثناء غياب الحارس، أحمد شامبيه، للإصابة، في حين اكتملت صفوف الفريق، كما حصل نجم الفريق ريان مينديز، وتيغالي، على راحة المباراة الماضية أمام الظفرة في ربع نهائي الكأس، وهو ما يعني جاهزيتهم التامة لمباراة اليوم.

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