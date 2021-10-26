عجمان والنصر يصعدان إلى ربع نهائي كأس الرابطة

المصدر: منصور السندي ومحمد أبوإسماعيل ■ دبي

تأهل فريقا عجمان والنصر، أمس، إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، بعد تعادل «البرتقالي» مع الشارقة 3-3، مستفيداً من التعادل في لقاء الذهاب 2-2، فيما صعد «العميد» بتعادله مع الظفرة من دون أهداف، بعدما كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب 3-1.

في المباراة الأولى حول عجمان تأخره أمام مضيفه الشارقة بثلاثة أهداف نظيفة إلى التعادل 3-3.

وتعد هذه المباراة الأولى للشارقة بقيادة مدربه الإسباني خوان كارلوس الذي تولى المهمة مؤقتاً خلفاً للمدرب السابق عبدالعزيز العنبري.

تقدم الشارقة بعد مرور ثلاث دقائق فقط عن طريق المهاجم الكنغولي بن مالانغو، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني «57» وسدد الأوزبكي شوكورف الهدف الثالث «61»، وسجل هدف عجمان الأول اللاعب بوباكار تراوالي «79» من ركلة جزاء وأضاف عبدالله صالح الهدف الثاني «83»، وسدد البديل بلال يوسف هدف التعادل «89». وقبل بداية المباراة رفع لاعبو الشارقة قميصاً كتب عليه «شكراً العنبري» تقديراً للدور الذي قام به مدرب الفريق السابق عبدالعزيز العنبري. وفي المباراة الثانية تعامل النصر والظفرة مع المباراة بشكل سلبي، حيث فضل المدربون إراحة أكثر من لاعب، ولم تشهد المباراة أي هجمات تذكر، ما أعطى انطباعاً برضا الجهازين الفني والإداري للنتيجة التي انتهت عليها مباراة الذهاب.

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