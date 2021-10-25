الوصل يرغب في انتصار جديد على بني ياس

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

يسعى الوصل إلى تأكيد تفوقه على بني ياس بعدما حقق الفوز عليه مرتين في الموسم الحالي، ويمتلك «الفهود» ثلاث فرص تغريه بالتأهل إلى ربع نهائي الكأس، خصوصاً أن الوصل حقق الفوز في لقاء الذهاب 2-1 على ملعب بني ياس، ما يمنح «الأصفر» الأفضلية في الصعود إلى دور الثمانية، في حال فوز الفريق بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة، إلى جانب أن الخسارة بهدف دون رد تمنح بطاقة التأهل إلى الوصل. وحقق الوصل الفوز على بني ياس في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين بهدف دون رد، أحرزه البرازيلي راميرو بينيتي، بينما كرر «الإمبراطور» فوزه على «السماوي» في لقاء الذهاب، بعدما تقدم بني ياس بهدف عن طريق سعيد خميس، وردّ الوصل بإحراز هدفين عن طريق فابيو ليما ومايكل أراوخو. ويسعى «السماوي» إلى تجاوز البداية السلبية للفريق في الموسم الحالي، إذ حقق فوزاً واحداً في الدوري على الظفرة، بينما تعادل في ثلاث مباريات، وخسر في العدد نفسه من المباريات.

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