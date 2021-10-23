جولات بالدراجات على امتداد إمارات الدولة احتفالاً بـ «عام الخمسين»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظّم «FAB Cycling Club» في بنك أبوظبي الأول جولات بالدراجات الهوائية، أقيمت في عطلة نهاية الأسبوع على مدى ثلاثة أسابيع متتالية، ولمسافة 50 كيلومتراً لكل منها، بما يغطي كل إمارات الدولة. وجرت فعاليات الجولة الأخيرة، التي شهدت مشاركة نحو 70 شخصاً، في أبوظبي، وشملت أبرز معالم المدينة، فانطلقت من المقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول باتجاه أبراج الاتحاد عبر الكورنيش وطريق الشيخ زايد بن سلطان وصولاً إلى القرم، ثم إلى مقر البنك. وكان من أبرز المشاركين نخبة من ألمع نجوم فريق الإمارات الذي يحظى برعاية بنك أبوظبي الأول، بينهم بطل «طواف فرنسا» مرتين تاديج بوجاتشر.

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